Český rozhodca Paták vystúpil zo zväzu. Uniká pred spravodlivosťou, znie z komisie

FAČR však spolu so stávkovou kanceláriou Fortuna chystajú trestné oznámenie.

Michal Paták v nadstavenom čase prvého polčasu odpískal jedenástku, ktorú videl iba on sám. Pražská Admira aj vďaka nej vyhrala 2:1.

Po vzhliadnutí videozáznamu požiadala samotná Admira o opakovanie zápasu, pretože takýmto spôsobom vyhrať nechce. Budějovice s týmto návrhom súhlasili, no konečné rozhodnutie je na FAČR

"Športovo-technická komisia a Riadiaca komisia schválila výsledky 3. kola súťaže mimo výsledok stretnutia ČFL Admira Praha - Dynamo České Budějovice B.

O osude tohto stretnutia rozhodne komisia na základe rokovania odborných komisií a Výkonného výboru FAČR, ktorý sa mimoriadnymi okolnosťami tohto stretnutia bude zaoberať na svojom najbližšom rokovaní 5. septembra 2023,“ povedal manažér oddelenia komunikácie FAČR Petr Šedivý.

Vyhrážal sa exekútorovi

Okrem spornej penalty je nepochopiteľná aj dĺžka pridaného času v prvom polčase. Paták nariadil päť minút, penaltu odpískal v ôsmej a k jej exekúcii došlo v desiatej minúte.

Rozhodca sa údajne podľa českých médií vyhrážal úspešnému strelcovi Miroslavovi Horákovi. Ak by penaltu úmyselne nepremenil, hrozila by mu červená karta. Pridaný čas v prvom ani druhom polčase navyše nekorešpondoval so zápisom zo zápasu, čo odhalil delegát stretnutia.