Mäsiar z Hornej Břízy opäť úradoval. Česko rieši rozhodcovský škandál

„To je šialené. Síce to nestojí za náš čas, ale musí sa to vytiahnuť, aby sa niečo zmenilo,“ povedal niekdajší reprezentant a teraz asistent trénera v Tepliciach Jan Rezek.

Podľa neho by mal Paták dostať doživotný dištanc. „Vo futbale by nemal nikdy pôsobiť. Možno by som mu zakázal na futbal aj ísť,“ dodal.

Po čase ešte rozhodoval nižšie súťaže a potom celkom prestal. Až do začiatku tejto sezóny, keď ho vytiahol predseda komisie rozhodcov pre Čechov Rudolf Špoták.

A došlo k spornej situácii, ktorá teraz hýbe českým futbalom.

"Keď sa pozeráte na záznam zápasu, je vám zo všetkého trápne. To je nakoniec vidieť aj na reakciách domácich hráčov. Tí nespravodlivo nariadený a následne premenený pokutový kop ani neoslavovali a so sklopenými hlavami zamierili po následnom hvizde, ktorý polčas ukončil, skleslo do kabín.

Úplne škandalózne na tom celom pritom nie je ani tak to, čo Paták vykonal. To sa od cynického rozhodcu jeho razenia predsa dalo čakať. Šokujúce je predovšetkým to, že ho na zápas v tretej najvyššej súťaži vôbec nominovali.

Šéf komisie rozhodcov pre Čechy Rudolf Špoták by teraz mal dopodrobna vysvetliť, prečo 47-ročného Patáka povolal. A pretože sa taká vec rozumne vysvetliť nedá, mal by sa rovno zbaliť a odtiahnuť z českého futbalu spoločne s Patákom. A ak to neurobí, mal by byť okamžite odvolaný.

Že sa to zrejme nestane? Že nad ním zrejme bude držať ochrannú ruku Martin Drobný, predseda Riadiacej komisie pre Čechy FAČR? Áno, aj tento prípad bohužiaľ ukazuje, že ani tri roky od zatknutia Romana Berbra nestačili na to, aby sa predovšetkým v nižších súťažiach český futbal vyčistil a reštartoval.