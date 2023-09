Trnava pod vedením Gašparíka nikdy nezdolala Ružomberok, opäť inkasovala po zmene strán

Mikovič: Prvý zo šatne, naša klasika

"Asi nám duely so spartakovcami vyhovujú. Nie sú to ľahké zápasy, stoja veľa síl, hlavne v Trnave to býva ťažké, ale vieme si počkať na svoju príležitosť a využiť ju.

Boli sme efektívni, tešíme sa," vravel po zápase krídelník hostí Samuel Šefčík. Strelil prvý gól svojho tímu a na druhý prihral Gerecovi.

"Treba povedať, že súper mal viac z hry, ale v prvom polčase sme boli aj my herne tiež celkom fajn, akurát sme sa nedostávali do pokutového územia.

Po zmene strán to bolo paradoxne tak, že nás zatlačili, ale my sme z brejkov vedeli udrieť," pokračoval Šefčík.