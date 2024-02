Klub mu prirástol k srdcu. Michal Ďuriš je na ceste do Spartaka Trnava

TRNAVA. Spartaku Trnava prišiel pomôcť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. Veľkou oporou sa stal však aj v domácej súťaži.

Michal Ďuriš strelil v drese Spartaka Trnava stý gól v kariére a vstúpil tak do Klubu ligových kanonierov.

„Je to veľké zadosťučinenie. Za to, čo všetko som futbalu obetoval.

Aktuálne nemám veľmi čas premýšľať nad tým, čo som dosiahol. Keď však zavesím kopačky na klinec, bude to iné. Potom mi to dôjde oveľa viac. Bude to mať veľkú hodnotu,“ povedal v nedávnom rozhovore pre Sportnet Michal Ďuriš.