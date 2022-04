Zázraky sa dejú, dokonca v predstihu. Kde budú hrať Liptáci budúcu sezónu?

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Do Fortuna ligy vstupovali ako skromný nováčik. Bez veľkých nákupov i rečí. Mnohí ich odpisovali, o to viac, že domáce zápasy musia hrávať v 60 km vzdialenom Poprade.

Prehra Zlatých Moraviec v Trenčíne znamenala pre Liptovský Mikuláš definitívu záchrany vo Fortuna lige. Podarilo sa vám to dokonca v predstihu. Čo momentálne prežívate?

Sme veľmi radi, že sa s určitosťou vyhneme baráži. Pohronie dlhodobo okupovalo posledné miesto a nerátali sme s tým, že by sa ešte mohlo zachrániť. Orientovali sme sa najmä na predposlednú priečku.

O to viac nás teší, že sa nám to podarilo už tri kolá pred koncom. Je to bez veľkých nervov a dokonca s vidinou pobiť sa o miestenku v Európskej konferenčnej lige.