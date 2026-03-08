Tréner Prešova pred médiami kričal a búchal po stole: Myslíte, že mi preplo?

Futbalisti Tatrana Prešov prehrali v Skalici 0:1 a ich náskok pred posledným tímom tabuľky sa scvrkol na dva body. Premiéra trénera Jozefa Kostelníka po návrate na lavičku Šarišanov tak dopadla neúspešne.
Samotný zápas však na tlačovej konferencii rýchlo ustúpil do úzadia. Skúsený kouč totiž pri odpovediach na otázky novinárov postupne uvoľnil emócie.
Hovoril čoraz hlasnejšie, miestami kričal, v jednej chvíli udieral do stola a pri rozprávaní o udalostiach z posledných dní mu vlhli oči. Celá scéna miestami pripomínala legendárne emotívne tlačové konferencie trénerského búrliváka Jána Kozáka, rodáka z Košíc.
Najprv sa ešte snažil Kostelník zostať pri samotnom futbale. Prešov mal v Skalici niekoľko šancí, no ani jednu nepremenil.
Starý konflikt
„Dnes to vyzeralo tak, že keby sme hrali do zajtra, tak gól nedáme. Myslím si, že za predvedený výkon si chlapci aspoň remízu zaslúžili, ale nepodarilo sa nám premeniť niekoľko šancí.
V druhom polčase sme mali tlak, išli sme do poslednej sekundy a od toho sa môžeme odraziť do ďalších zápasov,“ zhodnotil duel.
Potom však padla otázka na starý konflikt so Stanislavom Šestákom, ktorý po jeho vymenovaní v strede týždňa odstúpil z funkcie športového riaditeľa. Kostelník sa najprv na chvíľu odmlčal, akoby zvažoval, či odpovedať. Napokon sa rozhovoril.
Myslel som si, že sa spojíme
„Nebol som úplne stotožnený s tým, že prídem do Tatrana, lebo vieme, o čo ide. Bolo mi však povedané, že Stano Šesták s tým súhlasí, tak som prikývol. Potom sa stalo to, čo sa stalo – objavil sa status.
Myslel som si, že sa všetci spojíme pre Tatran, lebo nás čaká náročný koniec sezóny. Podľa mňa to bola podpásovka a zvažoval som všelijaké možnosti. Takéto veci sa nerobia,“ povedal tréner Prešova.
Potvrdil tak informácie, že len deň po vymenovaní zvažoval aj odchod z funkcie.
„Ja som sa do klubu netlačil, nepotrebujem to. Ale je toto v prospech futbalu a Tatrana Prešov? Myslel som si, že sa spojíme a pôjdeme všetci spolu. Máme nádherný štadión, skvelých fanúšikov aj fantastických ultras. A toto?“
Kostelník priznal, že atmosféra okolo tímu sa mohla podpísať aj pod výkon mužstva.
Spomienka na spor z roku 2017
„Preto som zvažoval rôzne možnosti, ale nechcel som to urobiť, lebo sme sa museli pripraviť na zápas v Skalici.
Myslím si, že sme sa pripravili celkom dobre, ale nemali sme šťastie. To ani nie je možné po tom, čo sa tam dialo. Na chlapcoch je teraz deka a z toho musíme vyjsť von.“
Emócie následne ešte viac narástli, keď sa tréner vrátil k udalosti spred deviatich rokov. V roku 2017 bol trénerom Skalice, zatiaľ čo Šesták hrával za Poprad.
Po ich vzájomnom zápase v Slovnaft Cupe sa incident medzi nimi dostal až pred disciplinárnu komisiu SFZ, ktorá Kostelníkovi udelila trest.
Podľa neho však verejnosť nikdy nepočula celý príbeh.
„Ja tiež môžem hovoriť, čo tam bolo. Chcete to vedieť? Zavolajte Romanovi Čavojskému, ktorý bol manažérom Skalice, keď sme postupovali do finále Slovenského pohára.
On vám povie, čo sa tam dialo, lebo toto je klamstvo a zavádzanie. Ja som bol doteraz ticho, ale teraz ide o Tatran Prešov. Nie o ja, ja, ja… Tu sme my, ľudia v Prešove, ktorí si zaslúžia prvú ligu,“ vyhlásil.
Prečo to celé vzniklo?
Kostelník zároveň odmietol verziu, že by vtedy Šestáka napadol bez dôvodu.
„Poukazovanie na môj charakter? Na základe čoho? Veď ja sa s ním ani nepoznám. Prečo to celé vzniklo? Lebo sa púšťa len jedna strana. Skalica mala vtedy zakázané vyjadrovať sa do médií. Myslíte si, že som napadol Stana Šestáka? Že mi preplo a bolo to z ničoho nič? Dáva vám to zmysel?“
Podľa jeho slov sa vtedy len zastal vlastného tímu.
„Skúste sa pozrieť, ako hrala Skalica v Poprade. On napadol nášho hráča Pankaričana bezdôvodne, lebo ho chcel vyprovokovať, aby dostal druhú žltú kartu. Ja som nič nerobil, len som bránil svojich hráčov, svoje mužstvo a svoj klub. A to budem robiť stále.“
Keby to bol Ronaldo, aj tak
Tréner zdôraznil, že jeho reakcia by bola rovnaká bez ohľadu na meno hráča.
„Tam nešlo o Stana Šestáka. Keby to bol Ronaldo, urobím to isté. Ja si budem vždy robiť svoje a stáť si za tým.“
Napriek ostrým slovám tvrdí, že voči bývalému reprezentantovi necíti osobnú nevraživosť.
„Nemám nič proti nemu, nech sa mu darí. Ale riešiť takéto veci po deviatich rokoch…“
Otázka do pléna
Na tlačovej konferencii tiež položil otázku, ktorá mala podľa jeho slov zaznieť nahlas.
„Kto je zodpovedný za situáciu v Tatrane Prešov? Kostelník, ktorý je tu pár dní, alebo športový riaditeľ, ktorý je tu niekoľko rokov?“ obrátil sa na prítomných novinárov.
Stanislav Šesták svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie vysvetlil osobnými dôvodmi, vydal stanovisko.
Šesták pripustil, že počas kariéry neraz poslal súpera či rozhodcu niekam a nevyhol sa ani tvrdším slovám. Zdôraznil však, že rodina je preňho tabu. Útoky na manželku či deti považuje za choré a práve preto ho celá situácia zasiahla osobne.
