Zavrite pohostinstvá a krčmy. Finále Slovnaft Cupu sprevádza nevídané odporúčanie

Na Slovensku je to však inak. Na Slovensku je futbal stále vnímaný ako "strašiak." I keď si za to môžu fanúšikovia aj sami svojím správaním.

DUNAJSKÁ STREDA. Vo vyspelom futbalovom svete sa mestá predbiehajú, aby mohli hostiť finálový duel pohára. Aby sa tak mohli odprezentovať a do kás miestnych podnikateľov pribudli finančné prostriedky.

Ponechajte pohostinstvá zavreté

Pre fanúšikov sú to zážitky a pre podnikateľov zas ideálna príležitosť, ako zarobiť, odprezentovať svoje mesto a zároveň podporiť domácu ekonomiku.

Cintorín na Malodvorníckej ceste bude zatvorený od 10:00 do 19:00. Prosíme, nenavštevujte voľnočasový park počas tohto obdobia," uvádza mesto Dunajská Streda na sociálnych sieťach s tým, že zápas je označený za rizikový.

"Mesto Dunajská Streda dôrazne odporúča 1. mája 2025 od 11:00 do 19:00 ponechať pohostinské zariadenia – najmä v centre mesta a v okolí štadióna – zatvorené.

Sme presvedčení, že futbaloví fanúšikovia finálového zápasu, ktorí naň pricestujú, nepredstavujú hrozbu pre nikoho - naopak, môžu si odniesť z mesta príjemné zážitky a taktiež aj pozitívne prispieť k jeho ekonomike - tak ako to býva v prípade významných futbalových zápasov u nás a aj v zahraničí," dodáva.

V Dunajskej Strede sa okrem finálového zápasu Slovnaft Cupu uskutočnia aj štyri zápasy EURO do 21 rokov, ktoré sa v lete konajú na Slovensku.

"Tento bojkotový prístup vedenia resp. primátora mesta Dunajská Streda je v konečnom dôsledku kontraproduktívny a nebezpečný najmä v súvislosti so skutočnosťou, že na štadióne v Dunajskej Strede sa uskutočnia štyri zápasy finálového turnaja ME do 21 rokov.

Nevieme si predstaviť, že by sa podobná komunikácia a aj prístup k futbalovým fanúšikom mali opakovať - bola by to nielen hanba mesta Dunajská Streda, ale aj Slovenska ako krajiny. Vyzývame na zrušenie týchto odporúčaní a dištancujeme sa od nich," uzatvára SFZ.

Obhajcom pohára je Ružomberok, ktorý v minuloročnom finále v Košiciach zdolal práve Spartak Trnava.