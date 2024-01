Šéf Dukly sa nechce púšťať do žiadnych teórii. Bystričania začali prípravu bez Polievku

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti Banskej Bystrice začali v pondelok zimnú prípravu na jarnú časť Niké ligy bez kapitána Róberta Polievku. Zatiaľ nie je známe, či v tíme zostane alebo prestúpi do iného klubu. Do prípravy sa zapojí v priebehu tohto týždňa, nateraz dostal individuálne voľno. V tíme nefigurujú po vzájomnej dohode ani dvaja ďalší futbalisti, a to obranca Šimon Mičuda, ktorý ukončil hosťovanie z Trenčína a mieri do Púchova a taktiež končí útočník Enzo Mauro Arevalo Acosta, ten si hľadá ďalší angažmán.

"Čo sa týka Róberta Polievku, tak v priebehu dvoch až troch dní sa pripojí do tréningového procesu mužstva. Samozrejme je o jeho služby záujem, ale nedá sa percentuálne vyjadriť k tomu, či prestúpi alebo zostane na jar v Banskej Bystrici. Čokoľvek by sme teraz povedali, tak sa to môže v priebehu týždňa zmeniť. Nechcem sa púšťať do žiadnych teórií. Isté je len to, že sa v priebehu tohto týždňa zapojí k nám do zimnej prípravy," uviedol na margo budúcnosti Polievku pod Urpínom športový riaditeľ klubu Jozef Mores.

Prípravné zápasy MFK Dukla 13. januára o 11.00 h: Banská Bystrica – Považská Bystrica (Radvaň) 17. januára o 16.00 h: Banská Bystrica – Sp. N. Ves (Radvaň) 20. januára o 13.00 h: ETO FC Győr – Banská Bystrica (D. Streda) 27. januára o 13.00 h: MTK Budapešť – Banská Bystrica (Budapešť) 3. februára o 11.00 h: Banská Bystrica – Pohronie (Radvaň)

K ďalším zmenám v kádri poznamenal: "Máme v talóne aj nejakých nových hráčov, pracujeme na nich, no je to zatiaľ v štádiu rozbiehania. Veľa vecí sa bude odvíjať i od toho, či Robo Polievka zostane v klube, alebo prestúpi inam. Rovnako tak, či odídu v krátkom čase prípadne aj iní hráči. Čo sa týka odchodu Arevala, s jeho výkonnosťou sme boli spokojní, ale chceli sme dať šancu ďalším mladých chlapcom, najmä Adamovi Hanesovi, ale aj Joao Victor Guimaraes sa potrebuje trochu dostať do zostavy, takže sme to vyhodnotili tak, že naše cesty sa s Enzom Arevalom rozdelia." Zmeny nastali v Banskej Bystrici v realizačnom tíme. Po nečakanom odchode trénera Michala Ščasného ešte na jeseň v priebehu sezóny prevzal kormidlo asistent Mário Auxt. Ten sa stal už oficiálne hlavným trénerom a k asistentovi Štefanovi Rusnákovi pribudol ďalší asistent Marek Bažík, ktorý na úvodnom zraze prítomným médiám prezradil: "Neviem, či sa ja môžem považovať za nejakú veľkú posilu. Do Dukly sa vraciam po niekoľkých rokoch, lebo som v tomto klube prežil už ako hráč veľa rokov, veľa som sa tu naučil a teraz by som sa chcel za to odvďačiť a pomôcť mužstvu, aby sa dostalo do prvej šestky v tabuľke. Verím, že svojím dielom k tomu prispejem."

Hlavný tréner MFK Dukla Banská Bystrica Mário Auxt (Autor: TASR)

Na zraze zimnej prípravy sa trénerovi hlásilo 24 futbalistov. Nepribudli žiadni hráči na skúšku, v tréningovom procese sa ocitli i kmeňoví banskobystrickí futbalisti, ktorí sa pripravovali v druholigovom Dolnom Kubíne. "Máme nejaké mená vytipované, sú v riešení, ale nič na tom nemení fakt, že sa ideme na jar pobiť o prvú šestku v tabuľke. To je náš cieľ a budeme sa naň snažiť využiť hráčov, ktorí sú tu. Do prípravy sa zapojí aj Robo Polievka. Uvidíme ako sa to ďalej s ním vyvinie," povedal Auxt.

Banskobystričania odohrajú zimnej príprave päť zápasov, doma privítajú troch slovenských druholigistov a dva zápasy odohrajú mimo svojho mesta s maďarskými mužstvami ETO FC Győr a MTK Budapešť. "Máme zaujímavých súperov v príprave. Ja sa teším, že sa skonfrontujeme s mužstvami z inej ligy. Zimná príprava bude krátka, chceme skončiť v prvej šestke na jar. Nebude to jednoduché, ale zabojujeme o to," povedal pre TASR skúsený zadák Banskej Bystrice Ľubomír Willwéber. Tabuľka Niké ligy