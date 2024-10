Zápas s Trnavou si vymodlili. Štvrtoligistov čaká výnimočný sviatok

Víťazi proti sebe

Zápas Bytči s Trnavou bude zaujímavý aj po inej stránke. MFK Bytča je historicky prvým víťazom Prezidentského pohára, pohárovej súťaže číslo 2 na Slovensku, ktorá je určená pre víťazov oblastných líg z celého Slovenska.

Futbalisti Bytče vtedy zdolali vo finále TJ ŠM Dulova Ves 4:1.

V tom istom roku sa z triumfu v Slovnaft Cupe tešili práve futbalisti Spartaka Trnava, ktorí po predĺžení zdolali tradičného rivala Slovanom Bratislava 3:1.

Stretnutie Bytče s Trnavou tak bude aj stretnutím pohárových šampiónov z roku 2023.

„Dúfam, že príde dosť ľudí a prídu nás povzbudiť. Tešíme sa na zápas, dáme do toho všetko a hlavne si to treba užiť. Bude to špeciálny zápas, keďže s Trnavou nehráme každý deň,“ povedal futbalista Matej Pavlík.