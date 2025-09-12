Veterán Ochoa si našiel nový klub. Vyskúša si ligu na stredomorskom ostrove

LIMASSOL. Mexický futbalový brankár Guillermo Ochoa posilnil cyperský klub AEL Limassol.
Štyridsaťročný veterán by chcel v tíme nadobudnúť hernú prax a mal tak šancu vybojovať si miesto v reprezentačnom kádri na MS 2026. Ak by sa mu to podarilo, štartoval by už na šiestom svetovom šampionáte.
Ochoa naposledy pôsobil v portugalskom AVS a v uplynulej sezóne pomohol tímu vyhnúť sa zostupu z najvyššej súťaže.
„Jeho skúsenosti, osobnosť a líderské schopnosti by nám mali pomôcť posilniť náš káder,“ uviedol cyperský klub vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.
Ochoa má na konte 152 štartov v mexickej reprezentácii, na uplynulých troch MS bol brankárskou jednotkou národného tímu.
Mexiko bude spoločne s USA a Kanadou o rok hostiť MS, na ktorých sa premiérovo predstaví až 48 tímov. Za AEL Limassol hrá aj slovenský stredopoliar Július Szöke.