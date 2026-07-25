Dostane opäť dištanc? Messi by mal aj tento rok vynechať Zápas hviezd MLS

Lionel Messi nebude musieť nastúpiť na budúcotýždňový Zápas hviezd zámorskej futbalovej MLS. V sobotu o tom informovalo vedenie súťaže.
Hviezda Interu Miami sa nedávno prebojovala s Argentínou až do finále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Messiho vlani potrestali za vynechanie tradičného exhibičného stretnutia, v ktorom sa výber najlepších hráčov MLS stretáva s výberom mexickej Ligy MX. Účasť na podujatí je spravidla povinná, výnimky sa udeľujú najmä v prípade zranenia.
Tento rok sa však MS konali uprostred sezóny MLS, ktorá bola na sedem týždňov prerušená. Vedenie ligy potvrdilo, že pre hráčov, ktorí sa dostali do záverečných fáz svetového šampionátu, boli výnimky dohodnuté vopred.
„Pred začiatkom sezóny 2026 sa Major League Soccer a Asociácia hráčov MLS dohodli, že po skončení účinkovania hráča na majstrovstvách sveta budú kluby individuálne rokovať s každým hráčom o primeranom oddychu a harmonograme návratu do tréningu a súťažných zápasov.
V súlade s touto dohodou budú Rodrigo De Paul a Lionel Messi ospravedlnení z účasti na Zápase hviezd MLS 2026,“ vedenie MLS vo vyhlásení podľa agentúry AFP.
De Paul, rovnako ako Messi, nastúpil v nedeľňajšom finále majstrovstiev sveta v New Jersey, v ktorom Argentína po predĺžení prehrala so Španielskom 0:1.
Messi figuroval medzi prvými jedenástimi hráčmi nominovanými do výberu MLS na tohtoročný Zápas hviezd, ktorý sa uskutoční v stredu v Charlotte v Severnej Karolíne.
V jeho neprítomnosti budú medzi najväčšie hviezdy patriť Son Heung-min z Los Angeles FC, Thomas Müller z Vancouveru Whitecaps a kapitán reprezentácie USA Tim Ream, ktorý hrá za Charlotte FC.
Vlani dostali Messi a jeho vtedajší spoluhráč z Interu Miami Jordi Alba jednozápasový dištanc po tom, čo na poslednú chvíľu vynechali Zápas hviezd.