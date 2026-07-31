Z niekdajších rivalov sa stanú spoluhráči. Casemiro sa teší na novú éru s Messim

Brazílsky futbalista Casemiro vyslovil veľkú pochvalu na adresu svojho nového spoluhráča Lionela Messiho v americkom Interi Miami.
Argentínčana nazval "bohom futbalu". Bývalý hráč Realu Madrid povedal, že príchod do MLS a do Miami je práve kvôli Messiovi a že chce pomôcť jemu i klubu uspieť.
Casemiro už debutoval v novom tíme v zápase proti Montrealu, ktorý hráči Miami vyhrali 1:0. Messi v tomto stretnutí ešte nehral, keďže sa stále zotavuje po finále svetového šampionátu, v ktorom jeho Argentína podľahla Španielsku.
"Chcem si užiť spoločné vystúpenia s Messim, pomáhať mu víťaziť a urobiť ho ešte väčším," povedal Casemiro, ktorý zdôraznil nemožnosť zastaviť Messiho na ihrisku.
Pripomenul aj svoje doterajšie spory s Argentínčanom počas zápasov La Ligy medzi Realom Madrid a FC Barcelona, kde nikdy nezvládol Messiho úplne ubrániť bez pomoci spoluhráčov.
Majiteľ klubu Jorge Mas odovzdal Casemirovi ružový dres a vyvrátil obvinenia o porušení pravidiel v súvislosti s prestupom. MLS momentálne prešetruje tzv. "discovery rights," teda systém, ktorý určuje, ktorý klub môže začať rokovania s vybranými hráčmi.
Casemiro bol na zozname tímu LA Galaxy, no zástupcovia Interu Miami podľa Masa kontaktovali tento klub pred začatím rokovaní s hráčom, čím rešpektovali všetky pravidlá.
Casemiro tak nadviazal na svoju kariéru v Európe aj v Premier League, jeho spojenie s Messim vyvoláva veľké očakávania medzi fanúšikmi MLS i svetového futbalu.
Brazílsky stredopoliar hral štyri roky za Manchester United a teraz sa spolu s Messim vynasnaží priviesť Inter Miami k úspechom v Major League Soccer.