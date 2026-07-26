VIDEO: Desivé zranenie v MLS. Hráča Miami v bezvedomí odviezli do nemocnice

German Berterame skončil v bezvedomí v zápase Interu Miami
German Berterame skončil v bezvedomí v zápase Interu Miami (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|26. júl 2026 o 07:30
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Hlavou sa zrazil s protihráčom.

Futbalisti Interu Miami zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej MLS na ihrisku Montrealu 1:0.

Rozhodol o tom gól Luisa Suareza z penalty v 81. minúte po tom, čo jeho spoluhráča Germana Berteramea odviezli v bezvedomí do nemocnice.

Berterame sa zranil, keď sa hlavou zrazil s obrancom Montrealu Efraínom Moralesom.

O stave 27-ročného útočníka neuviedli bezprostredne po zápase žiadne podrobnosti, ale dočasný tréner hostí Guillermo Hoyos pre agentúra AP povedal: „Berterame je pri vedomí a darí sa mu dobre. Úder bol veľmi silný, ale zotavuje sa.“

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Inter Miami

Suarez strelil svoj deviaty gól v sezóne a šiesty v uplynulých troch zápasoch, čím zabezpečil Interu šieste víťazstvo v rade.

Jeho spoluhráč Lionel Messi opäť chýbal v zostave, po MS dostal Argentínčan čas na oddych. V drese Miami však debutoval Brazílčan Casemiro.

Tabuľka MLS

MLS

    German Berterame skončil v bezvedomí v zápase Interu Miami
    German Berterame skončil v bezvedomí v zápase Interu Miami
    VIDEO: Desivé zranenie v MLS. Hráča Miami v bezvedomí odviezli do nemocnice
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