Messi je uletený, teraz vládne Francúz. Ako je na tom najlepší Slovák?

Deväťdesiatjeden gólov Lionela Messiho z roku 2012 (drese Barcelony) dnes funguje ako futbalový mýtus. Ako Everest – každý ho vidí, málokto verí, že sa naň dá znovu vystúpiť. Svetový rekord. Taký, ktorý sa neprepisuje, iba obchádza s rešpektom.
Aj preto pri ňom vyzerá fantastická bilancia Cristiana Ronalda – 69 gólov v roku 2013 ešte v Reale Madrid – takmer ako priemer.
Kto má najlepšie čísla dnes? Nie v sezóne, ale v kalendárnom roku 2025, pri započítaní všetkých súťažných gólov na klubovej i reprezentačnej úrovni.
Z tohto pohľadu má životnú fazónu dvadsaťšesťročný Kylian Mbappé. Francúzsky útočník v službách Realu Madrid strelil v roku 2025 už 65 gólov v 66 zápasoch, z toho sedemkrát skóroval za národný tím. Do konca roka svoju bilanciu ešte môže vylepšiť – Real čaká ešte jeden súťažný zápas. Mbappé k tomu pridal aj desať asistencií.
Mbappého rok
Nie je to len číslo. Je to historický kontext. Mbappé sa stal len štvrtým hráčom v tomto storočí, ktorý v jednom kalendárnom roku dosiahol hranicu 60 gólov – po Messim, Ronaldovi a Lewandowskom.
Jeho formu si pochvaľuje aj tréner francúzskej reprezentácie Didier Deschamps:
„Je na ňom vidieť, akú má formu. Jeho výkony nám uľahčujú naše povinnosti a súperi to majú naopak ťažké. Mal obdobie, keď sa nemohol presadiť, ale teraz dáva rozhodujúce góly. Dúfam, že to tak zostane.“
Francúz sa stal najmladším hráčom v histórii futbalu so 400 gólmi na konte.
Nová éra
O Mbappém sa už nehovorí len ako o dedičovi éry. Skôr ako o jej pokračovaní novými pravidlami.
„Teraz nastal čas pre Kyliana Mbappého. Okrem rekordov hráčov Realu Madrid z minulosti teraz bude stanovovať nové vlastné rekordy,“ napísal portál SPORTbible.
A ešte emotívnejšie to vystihol taliansky brankár Gianluigi Donnarumma:
„Kylian Mbappé je mimozemšťan. Na ihrisku je to divadlo a samozrejme, je to špeciálny hráč.“
Poradie
Meno
Krajina
Klub
Góly
1.
Kylian Mbappé
Francúzsko
Real Madrid
65
2.
Harry Kane
Anglicko
Bayern Mníchov
58
3.
Erling Haaland
Nórsko
Manchester City
55
4.
Lionel Messi
Argentína
Inter Miami
46
5.
Victor Osimhen
Nigéria
Neapol
45
Na druhom mieste je Harry Kane. Tridsaťdvaročný Angličan v drese Bayernu Mníchov má na konte 58 gólov, z toho deväť za národný tím. Tretí je Erling Haaland, ktorý nazbieral 55 gólov v 53 zápasoch. Spomedzi elitnej trojice má najlepší priemer – 1,04 gólu na zápas.
Haaland a legendy
Nór dal v drese reprezentácie neskutočných 17 gólov, čo stihol za deväť zápasov. Je to priemer 1,9 gólu na zápas, čo je tiež svetový rekord.
„Čísla sú smiešne... Je to neskutočná hrozba, dúfam, že tu bude mnoho rokov,“ chválil ho tréner Pep Guardiola.
Lionel Messi (38) skóroval v roku 2025 46-krát, z toho trikrát za národný tím. Za sebou má výborný rok – dotiahol Inter Miami k historicky prvému titulu v MLS a stal sa najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom súťaže.
Cristiano Ronaldo (40), ktorý pôsobí v Saudskej Arábii (Al-Nassr), si pripísal 38 gólov, z toho osem za národný tím.
Slovenský kontrast
A potom je tu slovenská realita. Spomedzi našincov na prvoligovej scéne strelil v uplynulom roku najviac gólov Tomáš Bobček, ktorý ako jediný pokoril hranicu dvadsiatich gólov. Na slovenské pomery sú jeho čísla skôr výnimočné.
Ak by sa v slovenskom futbale udeľovala cena Skokan roka, jej držiteľ by bol zrejmý.
„Stroj, klenot Lechie Gdańsk, ktorá by sa bez svojho brilantného útočníka ocitla v zúfalej situácii. Strieľa góly na povel, strieľa gól za gólom bez ohľadu na to, proti komu hrá,“ napísal poľský novinár Antoni Figlewicz z portálu weszlo.com.
Bobček dal v Ekstraklase 20 gólov v 29 zápasoch, pridal zásah v Poľskom pohári a najdôležitejší gól strelil v drese reprezentácie proti Severnému Írsku. Dokopy má 22 súťažných gólov – najviac zo všetkých Slovákov pôsobiacich na prvoligovej scéne.
Faško a Strelec
Jeho prínos si cenia aj spoluhráči: „Bobo pre nás odvádza neuveriteľnú prácu, je dokonalým príkladom toho, ako tvrdo sa dá pracovať pre tím a zároveň byť veľmi efektívny pri budovaní vlastných štatistík,“ hovorí Matej Rodin.
Na druhom mieste je Michal Faško, ktorý dal 19 gólov. Rovnaký počet má aj Dávid Strelec, z toho tri v druhej anglickej lige.
V najlepších rokoch (v ére samostatnosti SR) atakovali slovenskí strelci hranicu tridsiatich gólov, čo je solídna bilancia. Szilárdovi Némethovi (vtedy Inter Bratislava) sa to podarilo dvakrát na prelome tisícročia.
V roku 2004 strelil Marek Mintál 26 gólov. Z nich dal 23 za Norimberg (z toho desať v druhej Bundeslige), jeden dal v Nemeckom pohári a dva za národný tím.
Rekordér Semeník
Filip Šebo mal skvelú jar 2011 – v slovenskej lige dal sedemnásť gólov, ďalšie dva pridal v slovenskom pohári a jeden v reprezentácii. Na jeseň však výrazne poľavil (päť gólov v lige a jeden v Európskej lige).
Bývalý kanonier Banskej Bystrice a Košíc Róbert Semeník strelil v roku 1995 iba v lige 26 gólov.
„Ďalšie tri či štyri góly som v tom roku možno pridal aj za reprezentáciu do 21 rokov. A možno som dal niečo aj v Slovenskom pohári. Nie som si istý,“ vravel Semeník, ktorý je s 29 gólmi rekordérom v počte gólov za jednu sezónu.
Práve on je zrejme aj slovenským rekordérom v počte gólov za rok v ére samostatnosti.