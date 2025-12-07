Môže byť najdrahší v dejinách: Slovák má fenomenálnu formu, kričal poľský komentátor

Ak by sa v slovenskom futbale udeľovala cena Skokan roka, jej držiteľ by bol zrejmý. „Tomáš Bobček má fenomenálnu formu,“ kričal komentátor počas priameho prenosu — a nepreháňal.
Žiadny slovenský futbalista na vrcholnej úrovni nedal v tejto sezóne ani v kalendárnom roku 2025 viac gólov.
Posledné štyri ligové zápasy vyvolávajú superlatívy: dva góly proti Widzew Lodž, dve asistencie (Legia Varšava), dva góly (Termalica), dva góly proti Gorniku Zabrze.
V piatkovom zápase 18. kola Ekstraklasy opäť žiaril: dvakrát skóroval, pridal asistenciu a stal sa mužom zápasu. Špecializovaný server Sofascore mu dal známku 9.2.
Lechii Gdańsk pomohol k tretiemu víťazstvu z posledných štyroch duelov, pričom jeho tím zdolal lídra tabuľky Górnik Zabrze 5:2.
Bez neho by boli zúfalí
„Stroj, klenot Lechie Gdańsk, ktorá by sa bez svojho brilantného útočníka ocitla v zúfalej situácii. Strieľa góly na povel, strieľa gól za gólom bez ohľadu na to, proti komu hrá,“ napísal poľský novinár Antoni Figlewicz z weszlo.com.
Bobčekov prínos oceňujú aj tí, ktorí s ním zdieľajú kabínu.
„Bobo (prezývka, pozn. red.) pre nás odvádza neuveriteľnú prácu, je dokonalým príkladom toho, ako tvrdo sa dá pracovať pre tím a zároveň byť veľmi efektívny pri budovaní vlastných štatistík,“ hovorí jeho spoluhráč Matej Rodin.
„Napriek všetkému mediálnemu humbuku okolo neho je nohami na zemi, pokorný a tvrdo pracuje na každom tréningu. Vidíte, že má správnu mentalitu a je obklopený správnymi ľuďmi. Zostáva sústredený, takže si myslím, že veľké pódium je pre neho nevyhnutné,“ dodal Rodin.
Najlepší strelec celej ligy
Bobček je s 13 gólmi najlepší strelec poľskej ligy. Len v tomto kalendárnom roku dal v Ekstraklase 20 gólov v 29 zápasoch.
K tomu pridal presný zásah v Poľskom pohári a najdôležitejší gól strelil v drese národného tímu proti Severnému Írsku.
Dokopy má 22 súťažných gólov, najviac zo všetkých Slovákov pôsobiacich na prvoligovej scéne.
„Tomáš Bobček je prvým hráčom narodeným v 21. storočí, ktorý v jednej sezóne dosiahol dvojciferný počet gólov,“ pripomína stránka Lechia Gdańsk.
Bobček je celkovo veľmi produktívny. Ak by sme to brali hokejovo, tak má bod na zápas. V štatistike asistencii (má ich 4), je na druhom mieste.
Prečo je taký dominantný
Jeho výkony nestoja len na streleckej forme.
Je rýchly, intenzívny, dobre sa pohybuje v priestore a výrazne pomáha aj v defenzíve.
Nielenže si užíva pressing, nielenže veľa behá, ale behá aj s tou správnou kvalitou. Spomedzi útočníkov najvyššej úrovne sa len jeden môže pochváliť väčším počtom šprintov na zápas — Bobček (15,07).
Server Transfermarkt ho oceňuje na 1,5 milióna eur, ale reálna cena je omnoho vyššia.
Poľský web Dziennik Bałtycki písal už pred dvoma mesiacmi, že Lechia si svojho útočníka „mimoriadne cení“.
Známy novinár Piotr Potępa sa dokonca pýtal:
Bude najdrahší?
„Má Tomáš Bobček už hodnotu sto miliónov zlotých (v prepočte 24 miliónov eur)? Neviem, ale môžem hádať.“
Ide o prehnanú sumu, no ukazuje, aký rešpekt si Bobček v Poľsku vybudoval.
Podľa Przegląd Sportowy Onet už padli aj požiadavky do výšky 15 miliónov eur vrátane bonusov.
Pre porovnanie — najdrahší futbalisti, ktorí kedy odišli z poľskej ligy, stáli jedenásť miliónov eur.
Bobček tak môže atakovať historický rekord.
Silná slovenská stopa v zápase
Posledný zápas mal výraznú slovenskú pečať. Górnik Zabrze vedie Michal Gašparík, tréner, ktorý z nečakaného outsidera urobil dočasného lídra poľskej Ekstraklasy.
Jeho tím však v posledných týždňoch akoby stratil dych — v štyroch ligových zápasoch nezvíťazil a postrácal množstvo bodov.
Proti Lechii sa slovenský kouč snažil zastaviť rozbehnutého Bobčeka aj ofenzívu Gdaňsku, no márne. Gašparík má k dispozícii aj slovenského stredopoliara Matúša Kmeťa, ktorý do zápasu naskočil v 69. minúte a snažil sa priniesť do hry energiu, no priebeh už zvrátiť nedokázal.
V Lechii odohral celý zápas aj Matúš Vojtko, ktorý si pripísal asistenciu.
Hendikep za trest
Prečo má tím Bobčeka iba dvadsať bodov, keď vyhral až sedem zápasov? Lechia Gdaňsk vstúpila do sezóny 2025/26 s hendikepom (mínus päť bodov) na základe rozhodnutia Výboru pre udeľovanie licencií klubov Poľského futbalového zväzu.
Klub bol penalizovaný za porušenie finančných kritérií stanovených v Licenčnej príručke – konkrétne za finančné nedoplatky.