Mladík z Arsenalu môže byť najmladším hráčom v dejinách súťaže, Real má na dosah míľnik

Max Dowman.
Max Dowman. (Autor: SITA/AP)
TASR|16. sep 2025 o 14:17
Anglický krídelník debutoval v aktuálnej sezóne aj v anglickej Premier League.

LONDÝN. Futbalista londýnskeho Arsenalu Max Dowman sa môže stať najmladším hráčom v histórii Ligy majstrov, ak nastúpi do utorkového duelu na pôde španielskeho Athleticu Bilbao.

Anglický krídelník debutoval 23. augusta v Premier League vo veku 15 rokov a 259 dní ako druhý najmladší hráč v dejinách najvyššej anglickej súťaže.

Rekordný 15-násobný víťaz LM Real Madrid sa môže zároveň v utorok stať prvým klubom, ktorý v najprestížnejšej európskej súťaži nazbiera 200 víťazstiev a 700 gólov.

Udeje sa tak v prípade, že na domácej pôde zdolá Marseille s minimálne dvomi strelenými gólmi, informuje agentúra AP.

