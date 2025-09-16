Mladík z Arsenalu môže byť najmladším hráčom v dejinách súťaže, Real má na dosah míľnik

LONDÝN. Futbalista londýnskeho Arsenalu Max Dowman sa môže stať najmladším hráčom v histórii Ligy majstrov, ak nastúpi do utorkového duelu na pôde španielskeho Athleticu Bilbao.
Anglický krídelník debutoval 23. augusta v Premier League vo veku 15 rokov a 259 dní ako druhý najmladší hráč v dejinách najvyššej anglickej súťaže.
Rekordný 15-násobný víťaz LM Real Madrid sa môže zároveň v utorok stať prvým klubom, ktorý v najprestížnejšej európskej súťaži nazbiera 200 víťazstiev a 700 gólov.
Udeje sa tak v prípade, že na domácej pôde zdolá Marseille s minimálne dvomi strelenými gólmi, informuje agentúra AP.