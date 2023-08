Stredopoliar Wolverhamptonu prestal trénovať, kouč tomu nerozumie

Anglický majster už ponúkol za 25-ročného hráča v prepočte približne 55 miliónov eur, no Wolves to odmietli a čakajú na lepšiu ponuku. Trénera Garyho O'Neila správanie sa Nunesa prekvapilo.

Pokiaľ viem, lepšia ponuka zatiaľ neprišla. Nunes je stále náš hráč, máme s ním dlhú zmluvu a očakávam, že zostane v klube aj po prestupovom období.

V najbližších dňoch sa o tom budeme rozprávať a určite to vyriešime," vyhlásil kouč Wanderers.

Nunes prišiel do Wolverhamptonu vlani v auguste z portugalského Sportingu Lisabon a podpísal v Anglicku kontrakt na päť rokov.

V 35 zápasoch v drese Wanderers zaznamenal jeden gól. Podľa O'Neila nemal dôvod prestať trénovať.

"Nemusel to urobiť, máme na to postupy. Budeme o tom hovoriť s ním aj s jeho zástupcami.

Nie je to ľahká situácia. Hráči v takýchto prípadoch nikdy nemusia prestať trénovať, no aj tak to robia a vždy to robili. Prístup klubu sa však nemení," vysvetlil kormidelník.