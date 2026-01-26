Je najlacnejší, zachraňuje aj nemožné. Slováka ospevuje americká superstar

Výkon Martina Dúbravku v drese Burnley zaujal nielen futbalových fanúšikov, ale aj známe osobnosti zo sveta športu. Slovenského brankára verejne ospevoval aj bývalý slávny hráč amerického futbalu JJ Watt.
„Martin Dúbravka je sakramentská tehlová stena. Poďme, Burnley,“ napísal Watt na sociálnej sieti X, kde ho sleduje viac ako päť miliónov fanúšikov. Spojenie s anglickým klubom nie je náhodné – JJ Watt je menšinovým majiteľom Burnley.
Watt je zjavne fanúšikom slovenského brankára dlhodobo, už na jeseň minulého roka ho označil za „obrovského“ v jeho výkonoch.
Fantóm zápasu
Podobne hovorí aj expert na Burnley menom Nathan:
„Martin Dúbravka je pre nás túto sezónu neuveriteľný. Zápas čo zápas od neho žiadame takmer nemožné množstvom veľkých šancí, ktoré súperom dovolíme, no on napriek tomu stále podrží tím. Bez neho by mal Burnley v tejto fáze sezóny reálne jeden alebo dva body.“
V zápase proti Tottenhamu Hotspur predviedol Dúbravka až sedem zákrokov v páde, čo je najviac zo všetkých brankárov v jednom zápase Premier League v tejto sezóne.
„Je fantóm zápasu,“ žasol komentátor televízie Canal Plus.
Futbalisti Burnley remizovali cez víkend s Tottenhamom 2:2 a veľkú zásluhu na tom mal práve 37-ročný Slovák. Počas stretnutia zaznamenal celkovo deväť úspešných zákrokov a dlhé minúty držal svoj tím nad vodou.
Tottenham zachránil aspoň bod v 90. minúte, keď vyrovnal kapitán Cristian Romero.
Čísla, ktoré hovoria jasne
Štatistiky hovoria jasne. Martin Dúbravka má v tejto sezóne najviac zákrokov spomedzi všetkých brankárov Premier League – 94. Druhý v poradí v počte zákrokov, Robin Roefs zo Sunderlandu, má o 18 zákrokov menej.
VIDEO: Zákroky Dúbravku proti Tottenhamu
„Dúbravka predviedol vynikajúci výkon sériou skvelých zákrokov,“ hodnotil jeho posledný výkon reportér Phil McNulty z BBC.
„Spurs mali tento zápas vyhrať, no narazili na silnú bariéru odporu v podobe brankára Burnley,“ dodala BBC.
Aj tréner Tottenhamu Thomas Frank ho označil za muža zápasu.
„Ich brankár mal fantastický zápas a predviedol niekoľko výborných zákrokov, takže mu patrí pochvala. Celkovo sme v zápase urobili viac než dosť na víťazstvo, ale, žiaľ, nepodarilo sa. Mali Dúbravku,“ uviedol pre BBC Match of the Day.
Vek a paradox formy
Tréner Burnley Scott Parker vyzdvihol význam Martina Dúbravku pre tím už viackrát.
„Bol naozaj dôležitý – vlastne bol dôležitý vždy."
Dúbravka je jediným hráčom Burnley, ktorý v tejto sezóne odohral všetky ligové zápasy od začiatku do konca. Napriek tomu, že inkasoval 44 gólov v 23 zápasoch a udržal len tri čisté kontá, je v očiach mnohých najlepším hráčom tímu po letnom prestupe z Newcastle United.
V Premier League má na konte už 185 zápasov, z toho 162 v drese Newcastle United. Aktuálna sezóna je jeho ôsma v najlepšej lige sveta.
Aj napriek špičkovým výkonom však jeho trhová hodnota klesá a s veľkou pravdepodobnosťou bude klesať aj naďalej. Dôvod je jednoduchý – vek. Martin Dúbravka už oslávil 37. narodeniny.
Server Transfermarkt ho momentálne vidí iba na 850 - tisíc eur, čo znamená, že je najlacnejšou jednotkou v rámci Premier League.
Najstarší v lige, no medzi elitou
Slovák je tiež najstarším brankárom, ktorý aktuálne chytá v Premier League, a aj v rámci piatich najlepších európskych líg patrí medzi najstarších.
Jeho výkony sú o to obdivuhodnejšie.
Špecializovaný portál Football Insider jeho posledné predstavenie analyzoval slovami:
„Brankár Burnley Martin Dúbravka práve nastavil nové sezónne maximum v Premier League neuveriteľným predstavením pri chytaní striel proti Tottenhamu. Je Dúbravka momentálne najviac nedoceneným brankárom v najvyššej súťaži?“
V priebehu dvoch týždňov pripravilo Burnley s Martinom Dúbravkom v bráne o body hneď troch gigantov Premier League – Manchester United (2:2), Liverpool (1:1) aj Tottenham Hotspur (2:2). Slovenský brankár bol v každom z týchto zápasov jednou z kľúčových postáv a potvrdil, že tímu dodáva istotu aj sebavedomie.
Záchrana v nedohľadne
Ani cenné remízy proti veľkým menám však Burnley zatiaľ neposunuli z najkritickejších pozícií. Klub zostáva v pásme zostupu, na predposlednom mieste tabuľky, a boj o záchranu je stále mimoriadne náročný.
Clarets čakajú na ligové víťazstvo už 14 zápasov a každý ďalší duel sa pre nich mení na existenčný zápas o prežitie medzi elitou.