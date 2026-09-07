Zažil masívny výpredaj kádra, no klubu zostal verný. Valjent prehovoril o náročnej výzve

Po vypadnutí z najvyššej španielskej futbalovej súťaže prišlo v kádri RCD Mallorca k masívnemu pohybu.
Podľa obrancu tímu z Baleárskych ostrovov Martina Valjenta sa mužstvo potrebuje zžiť s filozofiou nového trénera Luisa Garciu, aby sa po roku vrátilo medzi elitu.
Mallorca figuruje po štvrtom kole LaLigy2 na šiestom mieste tabuľky s bilanciou 2 víťazstvá, 1 remíza a 1 prehra. V sobotu remizovala 0:0 na pôde Eldense, pričom Valjent v rozhovore pre TASR priznal, že bod sa jeho tímu málil.
„Zápas nemôžem hodnotiť pozitívne, náš cieľ bolo jednoznačne víťazstvo. Nevyužili sme však viaceré príležitosti a napokon sme odchádzali iba s jedným bodom, čo vnímame ako stratu. Bude veľmi dôležité, aby sme sa o týždeň doma proti Sabadellu vrátili na víťaznú vlnu,“ uviedol 30-ročný slovenský stopér.
Ten po letnom zostupe ako jeden z mála hráčov zostal verný Mallorce, ktorej dres si oblieka už deviatu sezónu.
„Prišlo 13 alebo 14 nových hráčov, v podstate máme úplne nový káder a tiež nového trénera. Mužstvo sa potrebuje zžiť s jeho myšlienkami a priblížiť sa k jeho štýlu.
Začiatok sezóny napriek veľkým zmenám nebol zlý, aj keď sme, samozrejme, chceli mať na konte viac bodov. Myslím si, že s pribúdajúcimi zápasmi budeme vnímať ako neúspech každý iný výsledok ako víťazstvo,“ tvrdí Valjent, ktorý sa v krátkosti vrátil k uplynulým týždňom.
„Leto bolo naozaj turbulentným obdobím pre klub, ktorý po piatich rokoch zostúpil do druhej ligy. Ocitli sme sa v neľahkej situácii, veľa hráčov odišlo, prišli nové tváre. Myslím si, že sme pripravení odohrať výbornú sezónu.
Druhá španielska liga však nie je ľahká súťaž, hrá sa veľa zápasov a je tu veľa vyrovnaných mužstiev. Rozhodovať budú detaily.“ Valjent na základe vlastnej skúsenosti vie porovnať obe najvyššie španielske súťaže.
„Prvá má podstatne vyššiu kvalitu, čo sa týka individualít. Tie dokážu potrestať každé zaváhanie. Druhá liga je viac súbojová, intenzívna, takticky zameraná. Kvalitatívne v nej nie je medzi mužstvami taký rozdiel.“
Na prelome septembra a októbra odohrá slovenská reprezentácia štyri zápasy v C-divízii Ligy národov. Valjent sa v marci vrátil do národného tímu a ani teraz by nemal chýbať v nominácii trénera Vladimíra Weissa.
„Ak sa dostanem do kádra, budem, samozrejme, rád a na chalanov sa budem tešiť. Chceme tieto štyri zápasy v jednom asociačnom termíne odohrať tak, aby sme boli pred ďalším zrazom v dobrej pozícii. Nebude to ľahké, každý zápas je náročný, ale našou úlohou ich bude zvládnuť.“
Slovenskí futbalisti budú v konkurencii Kazachstanu, Moldavska a Faerských ostrovov jasní favoriti na priamy postup do „béčka“, kde by ich v ďalšej edícii čakali atraktívnejší súperi.
„Čakajú nás fyzicky dobre nastavené a namotivované mužstvá. Budeme musieť byť mentálne dobre pripravení. Musíme ukázať naše kvality, aby sme skupinu vyhrali,“ dodal 17-násobný reprezentant a autor presného zásahu do siete Kosova v zápase semifinále play off o postup na MS 2026.