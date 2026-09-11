Barcelona našla v tíme nový talent. S 18-ročným útočníkom uzavrela výhodnú zmluvu

Futbalový klub FC Barcelona uzavrie v utorok novú zmluvu s útočníkom Hamzom Abdelkarimom.
Osemnásťročného Egypťana si postí do júna 2030, pričom výkupná klauzula má byť vo výške 150 miliónov eur.
„Blaugranas“ informovali o novom kontrakte na svojom oficiálnom webe, podpísaný by mal byť v utorok podvečer.
Abdelkarim prišiel do veľkoklubu z metropoly Katalánska vo februári na hosťovanie do konca sezóny z egyptského Al-Ahly.
V marci debutoval za „devätnástku“ a hneď skóroval. Bol to prvý gól z deviatich, ktoré vsietil v šiestich zápasoch.
V lete prešiel do „áčka“ a v príprave mal najviac gólov (4). Debut za Barcu si odbyl 31. augusta proti Rayu Vallecano ako striedajúci hráč. Al-Ahly zaňho dostalo 1,5 milióna eur.