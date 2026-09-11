Barcelona našla v tíme nový talent. S 18-ročným útočníkom uzavrela výhodnú zmluvu

Hamza Abdelkarim.
Hamza Abdelkarim. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2026 o 16:46
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Debut za Barcu si odbyl 31. augusta proti Rayu Vallecano ako striedajúci hráč.

Futbalový klub FC Barcelona uzavrie v utorok novú zmluvu s útočníkom Hamzom Abdelkarimom.

Osemnásťročného Egypťana si postí do júna 2030, pričom výkupná klauzula má byť vo výške 150 miliónov eur.

„Blaugranas“ informovali o novom kontrakte na svojom oficiálnom webe, podpísaný by mal byť v utorok podvečer.

Abdelkarim prišiel do veľkoklubu z metropoly Katalánska vo februári na hosťovanie do konca sezóny z egyptského Al-Ahly.

V marci debutoval za „devätnástku“ a hneď skóroval. Bol to prvý gól z deviatich, ktoré vsietil v šiestich zápasoch.

V lete prešiel do „áčka“ a v príprave mal najviac gólov (4). Debut za Barcu si odbyl 31. augusta proti Rayu Vallecano ako striedajúci hráč. Al-Ahly zaňho dostalo 1,5 milióna eur.

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    Hamza Abdelkarim.
    Hamza Abdelkarim.
    Barcelona našla v tíme nový talent. S 18-ročným útočníkom uzavrela výhodnú zmluvu
    dnes 16:46
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