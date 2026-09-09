Messi rozširuje svoje futbalové impérium. Kupuje väčšinový podiel v španielskom klube

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty Lionel Messi podľa španielskych médií kupuje druholigový futbalový klub CD Eldense.
Väčšinový podiel získa od kolumbijskej investičnej spoločnosti TH Soluciones, ktorá sa stala majiteľom klubu vlani v októbri. Transakciu ešte musia schváliť príslušné orgány.
Pre bývalú hviezdu Barcelony ide o ďalšiu akvizíciu španielskeho klubu. V apríli Messi kúpil katalánsky klub Cornellá, ktorý hrá piatu ligu.
Tridsaťdeväťročný Argentínčan má získať aj podiel v Interi Miami po tom, čo mu vo floridskom tíme MLS vyprší hráčska zmluva.
Messi, ktorý po letných majstrovstvách sveta ukončil reprezentačnú kariéru, nastupuje za Miami od roku 2023. Zmluvu má ešte na dva roky.
„Dostali sme potvrdenie, že je uzavretá základná dohoda. V tejto fáze však musíme prejaviť zdržanlivosť potrebnú v takýchto situáciách a počkať, či sa dohoda skutočne uskutoční.
V každom prípade by sme mali byť hrdí na naše mesto a futbalový klub, ktorý nás reprezentuje. To, že niekto ako Leo Messi má o nás záujem a chce podporovať klub aj Eldu, je úžasná správa,“ uviedol starosta Eldy Ruben Alfaro.
Tím CD Eldense nedávno postúpil do Segunda Divisionn a po štyroch zápasoch má na konte dva body.