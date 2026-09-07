Getafe neudržalo vedenie a dohrávalo bez vylúčeného hráča. Celta Vigo stále čaká na výhru

Hráči Celta Vigo.
Hráči Celta Vigo. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2026 o 21:26
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Červenú kartu dostal obranca Zaid Romero.

Futbalisti Getafe remizovali v pondelňajšom stretnutí 4. kola španielskej La Ligy so Celtou Vigo 1:1.

Domáci dohrávali zápas s 10 hráčmi po tom, ako v 67. minúte dostal druhú žltú kartu obranca Zaid Romero.

Getafe získalo v štyroch tohtosezónnych dueloch štyri body a patrí mu v tabuľke 15. miesto.

O jednu priečku nižšie je s tromi bodmi Celta, ktorá po piatich vystúpeniach stále čaká na prvé víťazstvo.

La Liga - 4 kolo:

Getafe CF - Celta Vigo 1:1 (1:0)

Góly: 21. Satriano - 57. Starfelt

ČK: 67. Z. Romero (Getafe) po 2. ŽK

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Hráči Celta Vigo.
    Hráči Celta Vigo.
    Getafe neudržalo vedenie a dohrávalo bez vylúčeného hráča. Celta Vigo stále čaká na výhru
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