Getafe neudržalo vedenie a dohrávalo bez vylúčeného hráča. Celta Vigo stále čaká na výhru

Futbalisti Getafe remizovali v pondelňajšom stretnutí 4. kola španielskej La Ligy so Celtou Vigo 1:1.
Domáci dohrávali zápas s 10 hráčmi po tom, ako v 67. minúte dostal druhú žltú kartu obranca Zaid Romero.
Getafe získalo v štyroch tohtosezónnych dueloch štyri body a patrí mu v tabuľke 15. miesto.
O jednu priečku nižšie je s tromi bodmi Celta, ktorá po piatich vystúpeniach stále čaká na prvé víťazstvo.
La Liga - 4 kolo:
Getafe CF - Celta Vigo 1:1 (1:0)
Góly: 21. Satriano - 57. Starfelt
ČK: 67. Z. Romero (Getafe) po 2. ŽK