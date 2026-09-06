Po konci v Reale Madrid má o neho záujem aj Barcelona. Kde zamieri rakúska hviezda?

David Alaba.
David Alaba. (Autor: TASR/AP)
SITA|6. sep 2026 o 21:53
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Jeho finančné požiadavky zostávajú kľúčovým faktorom.

Rakúsky futbalista David Alaba by sa mohol čoskoro vrátiť na trávniky, keďže o aktuálne voľného hráča prejavilo záujem niekoľko klubov.

Sú medzi nimi AS Rím aj jeho mestský rival Lazio. Oba kluby Serie A vidia obrancu ako potenciálnu posilu na posilnenie defenzívy.

Situáciu monitoruje aj FC Barcelona. Katalánsky klub sleduje dostupnosť Alabu aj kvôli Hansimu Flickovi, keďže ho v minulosti viedol ešte v Bayerne Mníchov.

Aktuálne 34-ročný obranca by tak mohol po ukončení pôsobenia v Reale Madrid ísť k jeho úhlavnému rivalovi. Hráč sa však zatiaľ s nikým na spolupráci nedohodol.

Alabove finančné požiadavky však zostávajú kľúčovým faktorom pri akomkoľvek potenciálnom angažmáne.

Tie by mohli v konečnom dôsledku určiť, kde bude pokračovať vo svojej kariére.

Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov.

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