Škrtel sa dostal do strkanice, bráni sa: Provokoval nás. Chcel som zabrániť inzultácii

Po zápase sa strhla medzi oboma tímami šarvátka, alebo skôr strkanica. Zapojilo sa do nej viacero hráčov, trebárs Michal Ďuriš, Procházka, ale aj športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.

Ani on neudržal nervy, sácal sa a následne dostal úder rukou do hrude od hráča s číslom sedem. Bol to Sanders Ngabo.