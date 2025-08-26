Výborné správy pre Arsenal. Kapitán tímu by proti Liverpoolu nemal chýbať

OSLO. Kapitán futbalistov Arsenalu Londýn Martin Ödegaard figuruje v nominácii Nórska na septembrové zápasy a tým sa podľa agentúry AP zvýšili šance na jeho účasť v nastávajúcom šlágri Premier League medzi Liverpoolom a Arsenalom.
Ödegaard odstúpil počas nedávneho zápasu s Leedsom (5:0) po tom, čo si poranil pravé rameno a jeho zdravotný stav bol otázny.
Zaradenie 26-ročného stredopoliara do národného tímu však naznačuje, že by v Liverpoole nemal chýbať.
Oba tímy patria k najväčším kandidátom na titul a v uplynulej sezóne 2024/2025 sa umiestnili na najvyšších priečkach.
Liverpool získal titul ziskom 84 bodov, druhý v poradí Arsenal nazbieral o desať menej.
Do sezóny 2025/2026 vstúpili bez straty bodu a spoločne s Tottenhamom patria k trom tímom, ktoré majú po dvoch zápasoch šesť bodov.
Nórov čaká 4. septembra prípravný zápas s Fínskom a o päť dní na to duel kvalifikácie MS proti Moldavsku.
Nóri sú po štyroch zápasoch na čele kvalifikačnej skupiny s 12 bodmi a smerujú k prvej účasti na MS od roku 1998.