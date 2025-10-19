Čarovný Dúbravka, kričal komentátor. Je lídrom medzi brankármi v Premier League

BRATISLAVA. Žiadny brankár v Premier League nezneškodnil viac striel súpera než on.
Slovenský gólman Martin Dúbravka v službách Burnley v tejto sezóne znemožnil už 33 striel súperov na jeho bránu. V tejto štatistike je lídrom medzi brankármi v anglickej súťaži.
Počas víkendu zneškodnil Dúbravka všetky štyri pokusy hráčov Leedsu United, ktoré na neho smerovali, čím patril medzi kľúčových hráčov stretnutia.
Išlo o jeho druhú vychytanú nulu v sezóne. Dohromady nazbieral v kariére už 48 čistých kont v 170 zápasoch v Premier League, v ktorých zneškodnil dohromady 539 striel.
Hrá kľúčovú úlohu, tvrdí tréner
„Vždy sa zdráham vyzdvihovať jednotlivcov, ale Kyle Walker a Martin Dúbravka sú skvelí," tvrdil ešte pred mesiacom kouč Burnley Scott Parker.
Práve tieto dve skúsené letné akvizície patrili v úvode ročníka medzi kľúčové postavy tímu.
„Nedá sa poprieť, že tento rok bude hrať kľúčovú úlohu kvalita brankára. Bol pre nás nevyhnutný. Vedeli sme to, keď sme Martina priviedli," doplnil Parker.
Podľa viacerých portálov bol Dúbravka najlepším hráčom zápasu proti Leeds United.
Hodnotenia Martina Dúbravku v zápase proti Leeds United:
SkySports: 8/10 (najlepšie v zápase)
BBC Sport: 7,4/10 (najlepšie v zápase)
Burnley Express: 8/10 (najlepšie v zápase)
Čarovný Dúbravka, kričal komentátor
„Predviedol niekoľko kľúčových zákrokov, najmä v prvom polčase, keď vyrazil Aaronsonovu strelu na žrď," napísal Matt Scrafton z regionálneho periodika Burnley Express.
Práve tento zákrok vyhral "The Clarets" stretnutie. Prišiel v 32. minúte, keď stál proti nemu Američan Brenden Aaronson, ktorého pokus slovenský gólman zázračne zlikvidoval.
„Dúbravka čarovne vytesnil loptu na žrď," kričal v televíznom prenose komentátor Canal+Sport Matúš Lukáč.
Žilinský rodák ešte v závere polčasu zneškodnil nebezpečný priamy kop Nemca Antona Stacha. Hráči Leeds si na ňom vylámali zuby.
VIDEO: Zákrok Martina Dúbravku
Mimo pásma zostupu
Leeds mal v dueli až 19 streleckých pokusov. Takisto 42 dotykov v súperovej šestnástke a 69-percentné držanie lopty.
Do šestnástky Burnley poslal 47 centrov, čo je najviac spomedzi všetkých tímov v zápasoch Premier League v tejto sezóne.
„Vyhrali sme každú jednu štatistiku, ale vo futbale ide aj o góly,“ povedal kouč Leeds United Daniel Farke a doplnil: „Boli efektívnejší ako my. Keď zahodíte toľko jasných šancí, očakávaných gólov, striel na bránu...boli sme jednoznačne lepším tímom.“
Tvrdo vybojované víťazstvo posunulo Burnley mimo pásma zostupu na 17. miesto v tabuľke.
VIDEO: Zostrih zápasu Burnley - Leeds