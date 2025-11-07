VIDEO: Reflex ako z inej planéty. Dúbravka získal ocenenie za zákrok mesiaca

LONDÝN. Slovenský brankár Martin Dúbravka sa dočkal v Premier League ďalšieho uznania.
V zápase Burnley proti Wolverhamptonu Wanderers zabránil gólu parádnym reflexívnym spôsobom, čo mu vyniesol ocenenie Zákrok mesiaca za október 2025.
Dúbravka predviedol výnimočný moment v závere dramatického stretnutia. Burnley viedlo 3:2 a duel sa už prehupol do piatej minúty nadstaveného času, keď sa k strele dostal Santiago Bueno.
Slovenský brankár však bleskurýchlo zareagoval a jednoručným reflexívnym zákrokom pri pravej žrdi zabránil vyrovnaniu a zabezpečil svojmu tímu cenné víťazstvo.
VIDEO: Dúbravkov zákrok mesiaca
„Som veľmi rád, že som získal toto ocenenie. Vždy poteší, keď prichádza aj osobná pocta, ale zásluhu má celé mužstvo. Každý týždeň tvrdo pracujeme a je príjemné, keď to niekto ocení. Ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali,“ uviedol Dúbravka pre klubovú webstránku.
Tridsaťšesťročný Slovák, ktorý do Burnley prestúpil v lete z Newcastle United, získal toto ocenenie už druhýkrát v roku 2025 – prvý raz v januári, zhodou okolností tiež za zákrok proti Wolves.