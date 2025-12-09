Dúbravkovi stále bije srdce aj pre Newcastle. Na gesto fanúšikov nikdy nezabudne

Brankár Martin Dúbravka absolvoval v sobotu emotívny zápas proti klubu, v ktorom dlhé roky pôsobil a zanechal v ňom nezmazateľnú stopu.
Brankárska jednotka slovenskej futbalovej reprezentácie v rozhovore pre TASR priznala, že hoci od leta už chytá za tím nováčika najvyššej anglickej súťaže FC Burnley, stále má v srdci aj svoj bývalý klub Newcastle United.
„Straky“ v rámci 15. kola Premier League uštedrili jeho súčasnému zamestnávateľovi prehru 1:2.
Dúbravka v St. James´ Parku lovil loptu zo siete dvakrát, no predviedol šesť zákrokov a mal jasne najvyššiu známku spomedzi hráčov hosťujúceho mužstva.
Newcastle má stále v srdci
„Zápas bol pre mňa emotívny, keďže som si nevedel úplne predstaviť nastúpiť proti mojim bývalým spoluhráčom na štadióne, kde som pôsobil dlhé roky a proti klubu, ktorý mám v srdci. Chytalo sa mi dobre, snažil som sa užiť si každú sekundu. Bohužiaľ, výsledkovo nám to opäť nevyšlo.
Fanúšikovia Newcastle boli ako vždy fantastickí a ja som mal konečne možnosť sa s nimi dôstojne rozlúčiť. Po zápase na ihrisku mi opäť dali pocítiť, že som jeden z nich, na čo určite nezabudnem,“ vyznal sa Dúbravka z pocitov.
Newcastle - Burnley 2:1 (2:0)
Góly: 31. Guimaraes, 45+8. A. Gordon (z 11 m), 90+4. Flemming (z 11 m)
ČK: 43. Pires (Burnley)
Newcastle vďaka výhre figuruje na 12. mieste tabuľky Premier League. Burnley ako nováčik nazbieral v pätnástich zápasoch len desať bodov a patrí mu predposledná 19. priečka. Prehra s Newcastlom bola už jeho šiesta v sérii.
„Bohužiaľ, futbal je o detailoch a my doplácame na chyby a momenty v posledných minútach. Potrebovali by sme dobrý výsledok, ktorý by nás nakopol,“ poznamenal pre TASR Dúbravka.
Jeho tím bude mať možnosť „chytiť“ sa v sobotňajšom domácom zápase s Fulhamom. „Pre nás je každý zápas zlomový a každý bod dobrý. Samozrejme, že doma by sme radi vyhrávali. Verím, že sa nám to teraz podarí a posunie nás to k lepším časom.“
Najvyššia anglická súťaž už tradične pokračuje bez prestávky aj počas Vianoc. Po stretnutí s Fulhamom čakajú Burnley súboje s Bournemouthom (20.12.), Evertonom (27.12.), Newcastlom (30.12.), Brightonom (3.1.) a Manchestrom United (7.1.).
VIDEO: Zostrih zápasu Newcastle - Burnley
„Zvykol som si na to, že je veľa zápasov a že sa v tomto období väčšinou láme chlieb. Bude dôležité, ako nám to pôjde,“ konštatoval 36-ročný Dúbravka.
Na najkrajšie sviatky v roku sa už teší. Spolu s partnerkou, s ktorou má dvoch synov, sa aj v Anglicku snažia dodržiavať zvyky z domova. V rozhovore pre TASR však priznal, že vyprážaného kapra by ste u Dúbravkovcov hľadali márne.
„Večera je klasika - kapustnica, šalát. Namiesto kapra máme rybie prsty. Hlavne sa už teším na to, že aspoň chvíľu môžeme byť spolu, pozerať rozprávky a piecť koláče.
Do Vianoc nás ešte čakajú detské besiedky a nejaké predstavenie na ľade, čiže sa deti aj my máme na čo tešiť. Absolvovali sme už aj vianočné trhy,“ dodal Dúbravka.
S reprezentáciou verí v postup na MS
Bývalý brankár Žiliny, Esbjergu, Liberca, Sparty Praha a Manchestru United zabojuje s národným tímom koncom marca o postup na MS v semifinále baráže proti Kosovu.
V prípade úspechu by hrali Slováci vo finále baráže opäť doma proti víťazovi súboja Turecko - Rumunsko.
„Myslím si, že Kosovo má svoju kvalitu. Jeho výsledky v kvalifikácii hovoria za seba, každopádne my máme najväčšie ciele a chceme postúpiť na šampionát.“
Na ňom by Slovákov čakali zápasy s Austráliou, Paraguajom a spoluorganizátorom šampionátu USA. „Skupina je veľmi zaujímavá. Verím, že nám to v baráži vyjde a že sa budeme môcť popasovať s týmito mužstvami,“ dodal Dúbravka.