Najbláznivejší zápas v slávnej lige za šesť hviezdičiek. Slovák rozhodol v 99. minúte

„Buďme úprimní: krátko pred týmto súbojom dvoch tímov, ktoré boli v predchádzajúcich šiestich kolách najslabšie – či už z hľadiska bodov (Metz jeden, Toulouse dva), alebo strelených gólov (FCM jeden, TFC dva) – by sme skôr tipovali zápas za jednu hviezdičku, teda predstavenie bez väčšieho záujmu.
Napriek tomu, a práve v tom spočíva čaro futbalu, ktorý je taký nepredvídateľný, sme napokon videli zápas za šesť hviezdičiek – výnimočné divadlo, možno najbláznivejšie v tejto sezóne Ligue 1, ktorého svedkami sme boli na štadióne Stade Saint-Symphorien,“ opisoval reportér denníka L'Équipe, Luc Hagége.
A hlavným hrdinom tohto futbalového chaosu sa stal Slovák.
Gól v 99. minúte
Slovenský futbalista Mário Sauer strelil svoj premiérový gól v drese Toulouse FC. V nedeľnom zápase 26. kola francúzskej ligy rozhodol v deviatej minúte nadstaveného času o víťazstve 4:3 na pôde FC Metz.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar začal zápas na lavičke náhradníkov a na trávnik sa dostal až v 65. minúte. O viac než polhodinu neskôr prišiel moment, na ktorý sa nezabúda.
Po spätnej prihrávke od Arona Dönnuma pohotovo zakončil z prvej do odkrytej časti brány.
Bol to jeho prvý gól v 20. ligovom zápase za Toulouse. Jeho tím zároveň zastavil sériu šiestich stretnutí bez víťazstva a v tabuľke sa posunul na 11. miesto. Metz zostáva naďalej posledný.
Gól, ktorý sa zapísal do histórie
Sauerov zásah mal aj historický rozmer.
Padol totiž v 99. minúte – a stal sa najneskorším gólom v histórii Toulouse v nadstavenom čase druhého polčasu. Predchádzajúci rekord držal Holanďan Stijn Spierings, ktorý 19. decembra 2020 skóroval z penalty v 98. minúte.
Oba momenty majú zaujímavú podobnosť: v oboch prípadoch bol stav 3:3 a ich góly zabezpečili Toulouse víťazstvo 4:3.
Portál LesViolets.com označil Sauera za „absolútneho hrdinu“ a napísal, že sa zásahom v 99. minúte zapísal do histórie klubu. Vyzdvihol jeho schopnosť zachovať chladnú hlavu v rozhodujúcom momente.
VIDEO: Mário Sauer a jeho gól na 4:3
Regionálny denník La Dépêche du Midi zasa uviedol, že slovenský futbalista „vyslobodil“ tím po divokom priebehu zápasu. Podľa ich hodnotenia práve Sauer spolu s krídelníkmi Yannom Gbohom a Aronom Dönnumom prevzali úlohu lídrov.
Zápas, ktorý nemal logiku
Napriek zjavnej slabosti Toulouse, najmä v obrane, bol duel v Metzi veľkolepý. Padali krásne góly, prišiel dramatický obrat, napätie a celkovo 36 streleckých pokusov.
„Krásna prihrávka a gól. V lete prišiel zo Žiliny do FC Toulouse. A pri svojom dvadsiatom zápase v sezóne prvýkrát skóroval. A aký je to gól – víťazný,“ opisoval moment komentátor televízie Nova Sport.
Sám Sauer po zápase priznal, že duel nemal ďaleko od chaosu.
„Bol to šialený zápas. Oni mohli vyhrať, my sme mohli vyhrať. Som šťastný. V posledných zápasoch sme nedávali góly. Je to zaslúžené, pre nás to bolo naozaj veľmi dôležité. Šesť zápasov bez víťazstva je veľa. Dúfam, že po tomto víťazstve budeme v tejto sérii pokračovať,“ povedal Sauer.
Slovenský moment po šestnástich rokoch
Sauer zároveň nadviazal na dávny slovenský moment vo francúzskej lige.
Písal sa 13. február 2010, keď Filip Šebo v drese Valenciennes FC strelil svoj posledný gól v Ligue 1. A bol to tiež na dlhý čas aj posledný gól Slováka v najvyššej francúzskej súťaži.
V zápase proti OGC Nice nastúpil ako „žolík“ v 85. minúte za stavu 1:1 a o päť minút neskôr rozhodol o víťazstve 2:1.
Tento moment zostal v slovenskej futbalovej histórii zapísaný dlhých 16 rokov. Až do 15. marca 2026, keď ho napodobnil mladý Sauer.
Cesta zo Žiliny
V aktuálnej sezóne Ligue 1 nastúpil Sauer päťkrát v základnej zostave. Od novembra väčšinou prichádza do hry ako náhradník. Celkovo má na konte 601 ligových minút, ďalšie dva zápasy pridal vo francúzskom pohári.
Vlani bol pritom jednou z najväčších hviezd MŠK Žilina. V lige strelil sedem gólov a na ďalších sedem prihral, čím sa stal najproduktívnejším hráčom tímu.
V lete 2025 prestúpil do Toulouse približne za dva milióny eur.
„Dlhší čas si ho skautovali, sledovali jeho dáta a mali s ním pripravený určitý projekt,“ vysvetlil pre klubový web Žiliny športový manažér Karol Belaník.
Hráč, ktorý stále beží
Tréner Toulouse Carles Martínez už krátko po jeho príchode upozorňoval na jednu Sauerovu vlastnosť.
„Na každom tréningu od neho žiadame, aby si oddýchol. Napríklad na dnešnom tréningu zabehol šesť kilometrov, keď ostatní bežali štyri. V zápase odbehá viac, ako je normálne,“ tvrdil ešte v auguste minulého roka.
Sauer to priznáva aj sám.
„Myslím si, že veľa behám. Je to jedna z mojich výhod,“ povedal slovenský stredopoliar.
A práve hráč, ktorý často behá viac než ostatní, napokon dobehol aj k momentu, ktorý sa zapíše do histórie Toulouse. V 99. minúte. Presne vtedy, keď sa už zdalo, že tento bláznivý zápas nemôže priniesť nič nové.