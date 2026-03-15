Sauer si otvoril strelecký účet vo Francúzsku. V prestrelke strelil víťazný gól

Mário Sauer.
Mário Sauer. (Autor: toulousefc/Instagram)
TASR|15. mar 2026 o 19:46
Toulouse vďaka jeho gólu vyhrali tesne v Metz.

Slovenský futbalista Mário Sauer strelil svoj premiérový gól v drese FC Toulouse.

V nedeľnom zápase 26. kola francúzskej Ligue 1 skóroval v deviatej minúte nadstaveného času a rozhodol o triumfe 4:3 na pôde FC Metz.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar začal zápas na lavičke náhradníkov, na ihrisko sa dostal v 65. minúte.

Jeho gólový moment prišiel v samom závere nadstavenia, keď po spätnej prihrávke od Arona Dönnuma pohotovo z prvej upratal loptu do odkrytej časti brány.

Gólu sa dočkal v 20. ligovom vystúpení v drese Toulouse. Jeho tím zastavil sériu šiestich zápasov bez víťazstva v Ligue 1 a v tabuľke sa posunul na 11. miesto, Méty sú naďalej posledné.

Lyon remizoval na ihrisku Le Havre 0:0. Slovenský brankár v službách Olympique Dominik Greif do duelu nezasiahol, zápas sledoval z lavičky náhradníkov. Bezgólovou remízou sa skončil aj súboj Racingu Štrasburg s Paríž FC 0:0.

Ligue 1 - 26. kolo

Racing Štrasburg - Paríž FC 0:0

AC Le Havre - Olympique Lyon 0:0

ČK: 56. Zagadou (Le Havre)

/D. Greif (Lyon) na lavičke náhradníkov/

FC Metz - FC Toulouse 3:4 (2:3)

Góly: 30. Mbala, 31. Kouao, 88. Abuašvili - 14. a 45.+3 Gboho, 7. Dönnum, 90.+9 M. Sauer

/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 65. min a v 90.+9 min strelil gól/

Ligue 1 - 26. kolo

    Mário Sauer.
    Mário Sauer.
    Sauer si otvoril strelecký účet vo Francúzsku. V prestrelke strelil víťazný gól
    dnes 19:46
