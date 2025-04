Je obvinený z nedbanlivosti. Na súde vypovedal lekár v prípade smrti Maradonu

Tí sú obvinení z nedbanlivosti v prípade úmrtia Diega Maradonu. Lekár uviedol, že bývalého argentínskeho futbalistu mali po operácii v roku 2020 umiestniť do rehabilitačného centra, nie prepustiť do domáceho ošetrenia.

BUENOS AIRES. V utorok svedčil na súde lekár Mario Alejandro Schiter zapletený do procesu so siedmimi zdravotníckymi pracovníkmi.

„Mali ho previesť do rehabilitačnej kliniky, na miesto, kde by sa o neho postarali. Na základe mojej znalosti zdravotného stavu pacienta by som nikdy nenavrhol domácu hospitalizáciu.