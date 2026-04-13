Rodina Maradonu chce spravodlivosť. V Argentíne sa znovu rozbieha súdny proces

Päť a pol roka po smrti argentínskej futbalovej legendy Diega Maradonu sa jeho lekársky tím znova postaví pred súd v San Isidre. Prokuratúra obvinila sedem lekárov a sestier zo zabitia argentínskeho futbalistu z nedbanlivosti.
Súdny proces sa obnoví po tom, čo bol v máji 2025 vyhlásený za neplatný z dôvodu pozastavenia činnosti sudkyne pre zaujatosť v súvislosti s jej účasťou na neoprávnenom dokumentárnom filme o procese.
Nový proces v kauze Maradonovej smrti by malo trvať mesiace. Naplánované sú dva pojednávacie dni týždenne a očakáva sa, že celkovo sa k slovu dostane približne 90 svedkov.
Medzi obvinenými sú aj Maradonov osobný lekár Leopoldo Luque či jeho psychiatrička Agustina Cosachovová. V prípade odsúdenia im hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov, no všetci obvinenia popierajú.
Majster sveta z roku 1986 zomrel v novembri 2020 vo veku 60 rokov v súkromnom rezidenčnom komplexe. Niekoľko týždňov predtým podstúpil operáciu mozgu a podľa vyšetrovateľov došlo v jeho domácej starostlivosti k závažným chybám.
„Uspejeme. Dostaneš spravodlivosť, ktorú si zaslúžiš, a všetci tí, ktorí nás nechali bez teba, za to zaplatia,“ citovala vyjadrenie Maradonovej dcéry Gianinny agentúra DPA.