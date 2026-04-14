Právnik má dôveru v nový senát. Začal sa súdny proces v prípade smrti Maradonu

Päť a pol roka po smrti futbalovej legendy Diega Maradonu sa začal nový súdny proces v Argentíne.
Prokuratúra obvinila sedem lekárov a sestier zo zabitia bývalého argentínskeho futbalistu z nedbanlivosti.
Súdny proces sa obnovil po tom, čo bol v máji 2025 vyhlásený za neplatný z dôvodu pozastavenia činnosti sudkyne pre zaujatosť v súvislosti s jej účasťou na neoprávnenom dokumentárnom filme o procese.
Mal by trvať mesiace
Nový proces v kauze Maradonovej smrti sa začal v utorok a mal by trvať mesiace. Naplánované sú dva pojednávacie dni týždenne, utorok a štvrtok, a očakáva sa, že celkovo sa k slovu dostane takmer 100 svedkov, vrátane rodinných príslušníkov, blízkych osôb, zdravotníkov aj policajtov.
Medzi obvinenými sú aj Maradonov osobný lekár Leopoldo Luque či jeho psychiatrička Agustina Cosachovová.
V prípade odsúdenia im hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov, no všetci obvinenia popierajú. Sudcovia Alberto Gaig, Alberto Ortolani a Pablo Rolon by mali vyniesť rozsudok začiatkom júna.
Vraj nedostal primeranú liečbu
Majster sveta z roku 1986 zomrel v novembri 2020 vo veku 60 rokov v súkromnom rezidenčnom komplexe na zástavu srdca počas zotavovania sa po zákroku.
Niekoľko týždňov predtým podstúpil operáciu mozgu a podľa vyšetrovateľov došlo v jeho domácej starostlivosti k závažným chybám.
Sedem obžalovaných čelí obvineniu z ublíženia na zdraví s následkom smrti z nedbanlivosti.
Obžaloba tvrdí, že si boli vedomí, že ich nedbanlivé konanie predstavuje riziko, no nezabránili mu.
Panel lekárskych expertov, ktorých požiadali prokurátori o preskúmanie postupu Maradonovho zdravotníckeho tímu, podľa BBC uviedol, že liečba, ktorú dostával doma, bola „nedostatočná a bezohľadná“.
Záverom konštatovali, že futbalista „by mal väčšiu šancu na prežitie“, keby dostal primeranú liečbu vo vhodnom zdravotníckom zariadení.
Právnik má dôveru v nový senát
Obhajcovia tvrdia, že kapitán argentínskeho tímu, ktorý triumfoval na majstrovstvách sveta v roku 1986, trpel viacerými vážnymi zdravotnými problémami a že nebol spáchaný žiadny trestný čin.
Maradona mal za sebou sériu zdravotných komplikácií, niektoré aj v dôsledku nadmerného užívania drog a alkoholu. Údajne bol blízko smrti už v rokoch 2000 a 2004.
Fernando Burlando, právnik dvoch najstarších Maradonových dcér Dalmy a Gianniny, ktoré v prípade vystupujú ako poškodené, pred utorkovým pojednávaním uviedol, že má dôveru v nový senát.
„Vkladáme do nich obrovskú dôveru. Sú to sudcovia s rozsiahlymi skúsenosťami,“ povedal podľa agentúry AP Burlando.
Dodal, že Maradonove dcéry sú veľmi vyčerpané: „Je to veľmi ťažké. Sú to Maradonove dcéry a už to samo o sebe nie je jednoduché.
Navyše nemajú ani chvíľu pokoja, aby sa dozvedeli, čo sa ich otcovi stalo, hoci sme presvedčení o tom, čo sa stalo.“