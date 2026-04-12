Revolučný krok v Berlíne. Bundesliga bude mať historicky prvú hlavnú trénerku

Nemecký futbalový klub 1. FC Union Berlín sa rozhodol pre výrazné zmeny v realizačnom tíme. Po sobotňajšej prehre s Heidenheimom (1:3) skončili vo funkcii hlavný tréner Stefeen Baumgart a tiež jeho asistenti.
Na uvoľnenú stoličku zasadla Marie-Louise Etová, ktorá sa tak stala historicky prvou ženou v tejto funkcii v rámci Bundesligy.
Jej cieľom bude udržanie príslušnosti v najvyššej súťaži aj na ďalšiu sezónu, aktuálne má Union v tabuľke sedembodový náskok pred 16. St. Pauli. Vo svojej funkcii by mala byť 34-ročná trénerka do konca aktuálneho ročníka, potom by mala prebrať ženské družstvo Unionu.
„Vzhľadom na rozdiely v dolnej polovici tabuľky nie je ešte naše zotrvanie v Bundeslige isté. Teším sa, že mi klub dal dôveru pri takejto náročnej výzve. Jednou zo silných stránok Unionu bola súdržnosť v takýchto situáciách. Som si istá, že spolu s tímom získame kľúčové body,“ vyjadrila sa nová trénerka berlínskeho tímu pre oficiálnu klubovú webstránku.
Etová sa postarala už v minulosti o historický okamih, v sezóne 2023/2024 bola vôbec prvou ženou na pozícii asistenta trénera nielen v Bundeslige, ale aj naprieč piatimi najvýznamnejšími futbalovými súťažami v Európe.
„Druhá polovica sezóny bola doteraz veľkým sklamaním, nemôžeme sa nechať oklamať aktuálnym postavením v tabuľke. Dva body zo 14 zápasov nám nedodávali istotu, že dokážeme so súčasným nastavením zmeniť veci. Rozhodli sme sa pre čerstvý štart,“ vyjadril sa šéf mužskej sekcie Horst Heldt.
Etovú čaká debut už počas najbližšieho víkendu, v jednom z kľúčových stretnutí z pohľadu záchrany v Bundeslige nastúpi jej tím doma proti Wolfsburgu.