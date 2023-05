Pustili postup? Tí, čo to tvrdia, nie sú fanúšikmi Prešova, vraví Petruš

„Možno ak by sme skončili na treťom alebo štvrtom mieste, každý by to bral ako fantáziu. Pri druhom mieste sme ostali nepochopení,“ hovorí tréner Tatrana Prešov MAREK PETRUŠ .

Až natoľko, že najstarší futbalový klub na Slovensku si mohol k 125. výročiu dať ten najkrajší darček - postup do Fortuna ligy. Šance na to mal hneď dve, napokon nevyšla ani jedna.

Doma ste Zlaté Moravce zdolali 1:0, vonku prehrali 0:3. Čo v konečnom dôsledku zavážilo v prospech súpera?

To, čo aj v našich predchádzajúcich neúspešných zápasoch. Nevyužili sme dve gólové situácie v prvom polčase, kde sme sa mohli vrátiť naspäť do zápasu. Zlomová bola zrejme penalta. Do kabín sme mohli odísť za stavu 1:1, čo by bol stále postupový výsledok.

Na to sa ale nehrá. V tom zápase sme väčšie chyby spravili my. V defenzíve sme sa dopustili takých, ktoré sa na tejto úrovni neodpúšťajú.