Prevýšil superhviezdy, zobral cenu a šiel pešo domov. To nedokázal žiaden iný Slovák

Kanón dnes nemá vystavený doma. „Nechal som ho v múzeu v Norimbergu. Odpočíva tam. Ľudia si ho môžu pozrieť, je to pre nich. Je to lepšie, ako keby som ho mal niekde v pivnici a padal naň prach,“ dodal. Mintál nebol klasický útočník, ale skôr ofenzívny stredopoliar.

„Je to obrovská vec a neopísateľný zážitok do konca života. Úžasný moment,“ opisoval Mintál. V pamätnej sezóne vybavil dva hetriky.

„Do ligovej sezóne som išiel s tým, že ak by sa mi podarilo streliť povedzme osem gólov, bol by som s tým maximálne spokojný,“ prezradil Mintál. Svoj plán prevýšil trojnásobne.

Mintál nakoniec zostal verný Norimbergu až do roku 2011, Vittek tam vydržal do leta 2008.

„Je to troška umenie, veľká drina, veľká túžba. Musíte veľa trénovať a veriť si. A musíte mať aj trošku šťastia. Byť v správnej chvíli na správnom mieste. Loptu dobre trafiť."

"Veľa sa hovorí o streleckom inštinkte. Ten sa dá do určitej miery natrénovať podobne ako rýchlosť v šestnástke. Je to veľmi dôležité, lebo dnes nemá útočník veľa priestoru. Ide o moment a vy musíte byť pripravený. Máte zvyčajne jednu či dve šance. A vy to musíte zvládnuť. Je to na jednej strane zložité, na druhej jednoduché," uzavrel Mintál.