Hamšík sa rozlúčil po boku synov: Bolo to úžasné, takto som si to vysníval

BRATISLAVA. Symbolickým striedaním Mareka Hamšíka za jeho synov Lucasa a Christiána sa definitívne uzavrela úspešná kariéra slovenského futbalistu. Na Tehelnom poli mu v sobotu večer aplaudovali zaplnené tribúny spolu s jeho bývalými klubovými i reprezentačnými spoluhráčmi. Tridsaťsedemročný stredopoliar sa teraz bude naplno venovať trénerstvu. Hamšík uzavrel svoju úspešnú kariéru v júni 2023 v zápase v Lichtenštajnsku, symbolickú bodku napísal v sobotu na akcii Punto 17.

„Bolo to úžasné. Ja som si to užil, aj keď už som mal toho na konci plné zuby. Predsa len 90 minút v takomto tempe už moje telo nedá, ale bolo to skvelé. Presne také aké som si to vysníval a ďakujem pekne fanúšikom, že si našli cestu a ďakujem pekne spoluhráčom a trénerom. Naozaj to bolo úžasné,“ uviedol Hamšík po zápase.

Nenudil sa ani Martin Dúbravka, slovenský brankár musel dokonca vytiahnuť zákroky, akých je v exhibícii málo. „Ja som myslel, že to bude exhibícia, že si len tak zakopeme, ale nakoniec sa každý jeden hráč snažil ´hecnúť´ a napriek tomu, že bolo aj teplo a že zopár z nás sme fakt mimo futbalu už pár týždňov, tak to malo aj svoju úroveň. Ale hlavnou myšlienkou toho bolo, aby sme pobavili ľudí, aby videli hráčov, ktorých bežne nemajú možnosť vidieť. Účel to splnilo a myslím, že sa ľudia zabavili. My sme si to užili. Myslím, že to bola pekná rozlúčka s Marekovou kariérou,“ uviedol Dúbravka.

Na rozlúčke mali byť aj Ezequiel Lavezzi, či Edinson Cavani, ale ani jeden z nich neprišiel. „Pravdaže ma to netešilo, že tu nie sú. Očakávalo sa, že prídu, ale bohužiaľ takéto zápasy v týchto termínoch človek nevie ovplyvniť. Edi už má prípravu a Ezequiel sa mi ospravedlnil deň predtým ako mal letieť zo zdravotných dôvodov. Takže mrzí ma to. Chcel som si s nimi zahrať a vypadli aj iné mená, ale ja som si to užil tak ako to bolo s tými, ktorí tu boli prítomní," vysvetlil Hamšík. VIDEO: Marek Hamšík po rozlúčkovom zápase



Takmer zaplnený štadión sa bavil na akciách futbalistov, tempo bolo naozaj výborné. Duel napokon skončil triumfom výberu Sveta, rozhodol o tom pekný gól Simoneho Di Biaggia. „Atmosféra bola perfektná, ja som v kútiku duše dúfal, že sa štadión naplní a naplnil sa, takže absolútna spokojnosť. Nič nebolo dohodnuté a treba sa spýtať aktéra gólu, či to chcel tak zavesiť alebo, chcel centrovať,“ usmial sa lúčiaci sa futbalista. Hamšík skóroval dvakrát, raz v drese výberu Slovenska a po prestávke v drese jeho výberu Sveta. „Najskôr som sa zastreľoval, vyzeralo to že poľujem na fanúšikov na tribúne, ale nakoniec to tam padlo. Prvý gól bol taký šťastný, sa to ku mne odrazilo a druhý pekný."