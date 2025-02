Hamšík chystá rozlúčkový zápas. Do Bratislavy príde Cavani aj ďalšie svetové hviezdy

Hamšík: B ude tam mix všetkých spoluhráčov

"Bude to neopakovateľný zážitok. Prídu hráči, ktorí skončili kariéru, alebo ešte stále hrajú. Bude tam mix všetkých spoluhráčov a veľmi sa na to teším. Myšlienka vznikla koncom minulého roka a veľmi ma nadchla. Bude to definitívna bodka, prídu tam aj tréneri. Spravil som si zoznam a dostal som pozitívne ohlasy od všetkých chalanov. Všetci radi prídu na zápas," uviedol Hamšík v stredu na tlačovej konferencii.

V zápase sa predstavia aj Paolo Cannavaro i španielsky krídelník Jose Callejon.

Dlhoročný kapitán národného tímu a držiteľ rekordu v počte reprezentačných zápasov (138) i gólov (26), prezradil, že pozve prezidentov všetkých klubov, v ktorých pôsobil.

"Bude tam Aurelio De Laurentiis, prezident Neapola. Určite prvé meno, ktoré si zaslúži pozvanie. Máme päť mesiacov do zápasu. Počas každého budeme oznamovať nových hráčov."