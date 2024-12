Hral prvú ligu, pôsobil v Česku. Bývalý reprezentant dotiahol malú obec na prvé miesto

Obec Domaniža aktuálne zimuje na prvom mieste V. ligy SZ a výraznou mierou sa o to pričinil útočník MAREK GAJDOŠÍK (34) . V jesennej časti strelil jedenásť gólov a stal sa najlepším strelcom súťaže.

V ankete Jedenástka jesene 2024 ste dostali najviac hlasov. Čo to pre vás znamená?

Z osobného hľadiska je to pre mňa zadosťučinenie a odmena za prácu počas celého roka. Takisto je to ocenenie aj pre spoluhráčov a ľudí z celého klubu za ich prácu. Som rád, že to ocenili aj tréneri z iných mužstiev v lige.