Zomrel brankár, ktorý ako prvý strelil gól v Bundeslige. Legenda Duisburgu mala 86 rokov

Vo veku 86 rokov zomrel v pondelok niekdajší futbalový reprezentant Západného Nemecka Manfred Manglitz, ktorému sa ako prvému brankárovi podarilo streliť gól v Bundeslige.
O úmrtí informoval jeho bývalý tím MSV Duisburg a označil ho za jednu z najväčších osobností v histórii klubu.
Rodák z Kolína nad Rýnom pôsobil najprv v Bayeri Leverkusen a hráčom Duisburgu sa stal v roku 1963, vtedy ešte niesol klub názov Meidericher SV.
Za „zebry“ odohral počas šesťročného pôsobenia 192 zápasov a v roku 1964 šokoval spoločne so spoluhráčmi celú krajinu. V prvej sezóne v rámci novovzniknutej Bundesligy obsadil Duisburg druhé miesto.
Historický moment prišiel v júni 1967, kedy premenil pokutový kop v dueli proti Borussii Mönchengladbach. Výrečný brankár odchytal v reprezentácii štyri duely a bol členom nominácie na MS 1970 v Mexiku.
Z Duisburgu neskôr prestúpil do 1. FC Kolín a dovedna nastúpil v Bundeslige na 257 duelov.