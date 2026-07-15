Zomrel brankár, ktorý ako prvý strelil gól v Bundeslige. Legenda Duisburgu mala 86 rokov

Manfred Manglitz.
Manfred Manglitz. (Zdroj: x/ Sport Memories, Autor: x/ Sport Memories)
TASR|15. júl 2026 o 12:18
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V prvej sezóne novovzniknutej Bundesligy obsadil Duisburg druhé miesto.

Vo veku 86 rokov zomrel v pondelok niekdajší futbalový reprezentant Západného Nemecka Manfred Manglitz, ktorému sa ako prvému brankárovi podarilo streliť gól v Bundeslige.

O úmrtí informoval jeho bývalý tím MSV Duisburg a označil ho za jednu z najväčších osobností v histórii klubu.

Rodák z Kolína nad Rýnom pôsobil najprv v Bayeri Leverkusen a hráčom Duisburgu sa stal v roku 1963, vtedy ešte niesol klub názov Meidericher SV.

Za „zebry“ odohral počas šesťročného pôsobenia 192 zápasov a v roku 1964 šokoval spoločne so spoluhráčmi celú krajinu. V prvej sezóne v rámci novovzniknutej Bundesligy obsadil Duisburg druhé miesto.

Historický moment prišiel v júni 1967, kedy premenil pokutový kop v dueli proti Borussii Mönchengladbach. Výrečný brankár odchytal v reprezentácii štyri duely a bol členom nominácie na MS 1970 v Mexiku.

Z Duisburgu neskôr prestúpil do 1. FC Kolín a dovedna nastúpil v Bundeslige na 257 duelov.

Bundesliga

    Manfred Manglitz.
    Manfred Manglitz.
    Zomrel brankár, ktorý ako prvý strelil gól v Bundeslige. Legenda Duisburgu mala 86 rokov
    dnes 12:18
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