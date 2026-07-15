Marockú hviezdu privítali v Mníchove po zranení z MS. Podpísal päťročný kontrakt

Ismael Saibari
Ismael Saibari (Autor: TASR/AP)
TASR|15. júl 2026 o 18:26
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Zatiaľ nie je jasné, kedy sa hráč zapojí do trénigového procesu.

Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari sa v stredu pripojil k Bayernu Mníchov, s ktorým sa v júni dohodol na päťročnom kontrakte.

Súkromné lietadlo s africkým útočníkom a jeho rodinou pristálo na letisku Oberpfaffenhofen neďaleko bavorskej metropoly.

Saibariho potom predstavitelia nemeckého šampióna privítali na tréningovom ihrisku Bayernu. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa hráč zapojí do trénigového procesu.

V osemfinálovom dueli MS 2026 proti Kanade (3:0) sa totiž zranil. Dovtedy patril k najväčším oporám Maroka a vsietil tri góly, pripomenula agentúra DPA.

Bundesliga

    Ismael Saibari
    Ismael Saibari
    Marockú hviezdu privítali v Mníchove po zranení z MS. Podpísal päťročný kontrakt
    dnes 18:26
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