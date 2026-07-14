Bývalý nemecký futbalista je po operácii v kóme, klub spustil finančnú zbierku

Krešo Kovačec
Krešo Kovačec (Autor: hannover96.de)
TASR|14. júl 2026 o 09:56
ShareTweet0

Doteraz sa vyzbieralo takmer 20 000 eur.

Bývalý nemecký futbalista Krešo Kovačec je po urgentnej operácii v kóme. Jeho bývalý klub Hannover 96 žiada fanúšikov o pomoc pre 56-ročného niekdajšieho útočníka prostredníctvom vyhlásenej zbierky.

Podľa agentúry DPA podstúpil rodák z mesta Krapina v dnešnom Chorvátsku zákrok po náhlom prasknutí aorty. Počas neho došlo ku komplikáciám, ktoré viedli k mŕtvici a krvácaniu do mozgu. Otec dvoch detí je v kritickom stave.

Klub z Hannoveru zverejnil na svojej stránke odkaz na zbierku, tú spustil jeho dlhoročný priateľ so súhlasom rodiny. Doteraz sa vyzbieralo takmer 20 000 eur.

Bývalý útočník v súčasnosti pracuje ako predajca ojazdených áut v Augsburgu. Za Hannover odohral medzi rokmi 1995 až 1997 v druhej a tretej lige dovedna 79 zápasov, v ktorých strelil 42 gólov.

Po pôsobení v Hannoveri hral ešte za TeBe Berlín, FC Augsburg či Hansu Rostock, kde si vyskúšal aj najvyššiu Bundesligu.

Bundesliga

    Krešo Kovačec
    Krešo Kovačec
    Bývalý nemecký futbalista je po operácii v kóme, klub spustil finančnú zbierku
    dnes 09:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Bývalý nemecký futbalista je po operácii v kóme, klub spustil finančnú zbierku