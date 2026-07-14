Nemeckí reprezentanti po zraneniach trénovali s Bayernom. Obaja absentovali na MS

Na archívnej snímke z 31. júla 2025 futbalista Bayernu Mníchov Serge Gnabry.
Na archívnej snímke z 31. júla 2025 futbalista Bayernu Mníchov Serge Gnabry. (Autor: TASR)
TASR|14. júl 2026 o 16:43
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Úradujúci bundesligový majster postupne začína s prípravou na nový súťažný ročník.

Nemeckí futbaloví reprezentanti Lennart Karl a Serge Gnabry sa po zraneniach zapojili do tréningového procesu Bayernu Mníchov. Obaja hráči absentovali na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Osemnásťročný Karl nezasiahol do turnaja v dôsledku zranenia zadného stehenného svalu, tridsaťjedenročný Gnabry vypadol z nominácie Nemecka pre svalovú trhlinu v pravom stehne.

Úradujúci bundesligový majster postupne začína s prípravou na nový súťažný ročník. Bayern odštartuje sezónu stretnutím Nemeckého superpohára s Borussiou Dortmund, ktoré je na programe 22. augusta, pripomenula agentúra DPA.

Bundesliga

    Na archívnej snímke z 31. júla 2025 futbalista Bayernu Mníchov Serge Gnabry.
    Na archívnej snímke z 31. júla 2025 futbalista Bayernu Mníchov Serge Gnabry.
    Nemeckí reprezentanti po zraneniach trénovali s Bayernom. Obaja absentovali na MS
    dnes 16:43
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