Nestalo sa to sedemnásť rokov. United táto výhoda napriek tomu nepomohla

Ústrednou postavou duelu 12. kola anglickej Premier League medzi futbalistami Manchestru United a Everton sa stal Senegalčan Idrissa Gueye.
Stredopoliar hostí sa po facke Michaela Keanea sa stal len tretím vylúčeným hráčom v súťaži po priestupku na vlastného hráča a prvým od roku 2008.
„Červení diabli“ však početnú výhodu nevyužili, po výhre 1:0 bral všetky body ich súper.
Bizarný moment z 13. minúty však Everton ako keby nakopol a v 29. minúte sa postaral napokon o víťazný gól Kiernan Dewsbury-Hall.
„Viete, ja mám celkom rád, keď majú moji hráči potýčku. Chcem od nich, aby boli tvrdí. Nechcem od nich, aby akceptovali to, že niekto nehrá dostatočne dobre alebo neurobil správnu vec.
Keď chcete mať úspešné a víťazné mužstvo, a odolnosť s húževnatosťou nás k tomu doviedla, tak sa tak musia správať aj hráči.
Klobúk dole, že to zobral na seba a uznal chybu. Akceptoval som to,“ citovala BBC trénera Evertonu Davida Moyesa.
Domáci hráči mali vo všetkých smeroch výraznú hernú dominanciu, no ani 70-percentné držanie lopty a celkovo 25 striel nestačilo k tomu, aby pred svojimi fanúšikmi získali aspoň bod za remízu.
„Frustrácia a sklamanie z toho, ako sme odohrali toto stretnutie.
Myslím si, že sme boli lepším tímom, ale súper dokázal 70 minút veľmi dobre brániť v početnej nevýhode.
Som toho názoru, že sme si zaslúžili prehrať. Nehrali sme dobre, nemali sme správnu intenzitu.
Nie sme ani ďaleko od toho, kde chceme byť, a to bojovať o najvyššie pozície v lige.
Je pred nami veľa roboty,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Manchestru Ruben Amorim.
Hostia vyťažili z jedinej priamej strely na bránku, presný zásah Dewsbury-Halla mal trojbodovú pečiatku a pre Everton znamenal druhú výhru v rade.
„Začali sme veľmi dobre a potom prišlo k tomu momentu.
Bol to šialený moment, ktorému sa dalo vyhnúť. Naša reakcia bola však neuveriteľná, takto môžeme rásť. Držali sme sa zápasového plánu a robili správne veci,“ povedal autor jediného gólu zápasu.
Gueye sa za svoj incident ospravedlnil na sociálnych sieťach: „V prvom rade patrí ospravedlnenie môjmu spoluhráčovi Michaelovi Keaneovi.
Beriem plnú zodpovednosť za moju reakciu. Ospravedlnenie tiež patrí mojim spoluhráčom, realizačnému tímu, fanúšikom a klubu.
To, čo sa udialo, nereflektuje to, kto som a za akými hodnotami si stojím. Emócie môžu vystreliť, ale to neospravedlňuje také správanie.
Postarám sa o to, aby sa to už nikdy nestalo.“