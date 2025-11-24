VIDEO: Neuveriteľné vylúčenie v Premier League. Hráč Evertonu udrel vlastného spoluhráča

Futbalisti Evertonu hrali v plnom počte v dohrávke 12. kola Premier League proti Manchestru United len 13 minút, keď Idrissa Gueye udrel do tváre vlastného spoluhráča Michaela Keana.
Hlavný rozhodca Tom Harrington neváhal a senegalského futbalistu okamžite poslal pod sprchy. Systém VAR jeho verdikt potvrdil.
VIDEO: Gueye vylúčený v zápase proti Manchestru United
„Nebol to žiadny boj, nebola to bitka. Dalo sa to vyriešiť žltou kartou. Nemyslím si, že to musela byť červená," povedal vo vysielaní Sky Sports Gary Neville.
Je to prvýkrát, čo bol hráč Premier League vylúčený za konflikt so spoluhráčom od roku 2008, keď bol Ricardo Fuller zo Stoke City vylúčený za facku Andyho Griffina počas zápasu na ihrisku West Hamu United.