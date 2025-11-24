Po zlepšení formy prišiel ďalší pád. Manchester United doma prehral s oslabeným Evertonom

Kiernan Dewsbury-Hall a Jack Grealish oslavujú gol v sieti Manchestru United.
Kiernan Dewsbury-Hall a Jack Grealish oslavujú gol v sieti Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. nov 2025 o 22:55
Už v 13. minúte videl hosťujúci Gueye kurióznu červenú kartu.

Premier League - 12. kolo

Manchester United - Everton 0:1 (0:1)

Góly: 29. Dewsbury-Hall

ČK: 13. Gueye (Everton)

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru United prehrali na domácom trávniku v dohrávke 12. kola Premier League s Evertonom 0:1.

Ani raz nedokázali prekonať brankára hostí Jordana Pickforda a po piatich dueloch vyšli bodovo naprázdno.

Červení diabli hrali od 13. minúty v početnej výhode, keď bol vylúčený hráč Evertonu Idrissa Gueye za úder do spoluhráčovej tváre.

Idrissa Gueye vidí červenú kartu.
Jediný gól zápasu strelil v 29. minúte Kiernan Dewsbury-Hall. Domáci síce potom mali územnú i štatistickú prevahu, ale nedokázali ani vyrovnať. Nevyhrali už v treťom zápase v rade.

VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Everton

Pre hostí to bolo vôbec prvé víťazstvo na Old Trafford po 12 rokoch. Druhé víťazstvo vonku v tejto sezóne posunulo Everton nad mestského rivala a majstra Liverpool na 11. miesto. Rovnako 18 bodov má aj United, ktorý je na 10. mieste vďaka lepšiemu skóre.

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 22:55
