ONLINE: Manchester United - Burnley FC dnes, Premier League LIVE (Martin Dúbravka)

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru United a Burnley FC dnes hrajú zápas 3. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.
Zápas hostí štadión Old Trafford v Manchestri. V bránke hostí by nemal chýbať Martin Dúbravka, ktorý bude čeliť svojmu bývalému klubu.
Kde sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Manchester United - Burnley FC dnes (Premier League 2025/2026, 3. kolo, Martin Dúbravka, sobota, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
30.08.2025 o 16:00
3. kolo
Manchester United
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Burnley
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní dnešného zápasu Premier league medzi Manchester United a Burnley FC.
Manchester United
Červení diabli nezačali sezónu opäť ideálne. V prvom kole narazili na domácej pôde na londýnsky Arsenal. Po výbornom výkone však napokon prehrali tesne 0:1. Druhý zápas na pôde londýnskych Chalupárov len remizovali 1:1. Cez týždeň odohrali zápas ligového pohára proti štvrtoligistovi Grismby. Zahanbujúco prehrali. V riadnej hracej dobe remizovali 2:2, ale nezvládli pokutové kopy.
Burnley FC
Hostia sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Staronový nováčik Premier league má na svojom konte tri body. V prvom kope prehrálo mužstvo Martina Dúbravku na pôde Tottenhamu jasne 0:3. V druhom zápase však dokázali na domácom štadióne zdolať Sunderland po výbornom výkone 2:0.
Manchester United
Červení diabli nezačali sezónu opäť ideálne. V prvom kole narazili na domácej pôde na londýnsky Arsenal. Po výbornom výkone však napokon prehrali tesne 0:1. Druhý zápas na pôde londýnskych Chalupárov len remizovali 1:1. Cez týždeň odohrali zápas ligového pohára proti štvrtoligistovi Grismby. Zahanbujúco prehrali. V riadnej hracej dobe remizovali 2:2, ale nezvládli pokutové kopy.
Burnley FC
Hostia sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Staronový nováčik Premier league má na svojom konte tri body. V prvom kope prehrálo mužstvo Martina Dúbravku na pôde Tottenhamu jasne 0:3. V druhom zápase však dokázali na domácom štadióne zdolať Sunderland po výbornom výkone 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.