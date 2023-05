Manchester City je krok od finále. Chce útočiť inak ako na pôde Realu

MANCHESTER. Futbalisti Manchestru City chcú v stredajšej semifinálovej odvete Ligy majstrov proti Realu Madrid potvrdiť tohtoročnú stopercentnú bilanciu na domácom trávniku a vybojovať si postup do istanbulského finále.

De Bruyne zatienil aj Haalanda

Španielsky tím síce v prvom zápase ustrážil nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, no neubránil Kevina de Bruyneho, ktorý je motorom Manchestru City, čo potvrdil aj bývalý asistent trénera belgickej reprezentácie Thierry Henry.

"Videl som v akcii veľa skvelých hráčov, no iba málo z nich má také futbalové myslenie ako Kevin. Potvrdzuje to na tréningoch i v zápasoch. Je to neuveriteľný, rozdielový hráč," zdôraznil majster sveta z roku 1998.