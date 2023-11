Nechcem hrávať na raňajky, uviedol Klopp. Liverpool prerušil dlhočíznu sériu Citizens

"Vieme, aké je to náročné proti nim hrať. Hrali sme naozaj dobre, oni sú šťastní, my o niečo menej. Je to však futbal, napriek tomu som naozaj spokojný a hrdý na svoj tím."

Piaty domáci ligový triumf za sebou zaznamenal Newcastle United. "Straky" na domácej pôde nedali šancu Chelsea, ktorú zdolali 4:1. "The Blues" držali krok a vyrovnaný stav 1:1 do 60. minúty.

"Kanonieri" mali počas celého stretnutia v Brentforde územnú prevahu, no na gól si počkali až do úplného záveru.

Autorom víťazného presného zásahu bol v 89. minúte Kai Havertz, ktorý si v uplynulých týždňoch vyslúžil kritiku za svoje výkony.

"To je na živote to najkrajšie. Keď máte výzvy a musíte ich prekonať, sú to tie najkrajšie momenty. Kai si zaslúžil tento moment, pretože je s ním radosť pracovať. Plne si to zaslúži," poznamenal kouč "kanonierov" Mikel Arteta.