FOTO: Haaland oslavoval s vlajkou, Škriniar utešoval spoluhráča

ISTANBUL. Víťazmi futbalovej Ligy majstrov sa v sezóne 2022/2023 stali hráči anglického tímu Manchester City. Získali tak vôbec prvú európsku trofej.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu v sobotňajšom finále na istanbulskom Atatürkovom olympijskom štadióne zdolali Inter Miláno 1:0.

Ako jediný sa gólovo presadil Rodri. "Lomcujú so mnou emócie, je to splnený sen. Všetci fanúšikovia na toto čakali veľa rokov, zaslúžia si to," povedal.